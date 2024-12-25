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        Haberler Gündem Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavgaya 4 tutuklama - Güncel haberler

        Mardin'de sokak ortasındaki silahlı kavgaya 4 tutuklama

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sokak ortasındaki çıkan ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:42 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:42
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        Sokak ortasında silahlı kavga: 4 tutuklama
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        Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve pompalı tüfeklerle birbirlerine ateş açtı.

        Silahlı kavgada Harun Çınar ve Nazım E. (37) yaralandı. Yaralılardan Harun Ç. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Nazım E. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastanede tedavileri devam eden 2 kişi dışında olaya karıştığı tespit edilen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.E., T.A., K.Ç. ve S.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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