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Marco Rose'nin Borussia Dortmund'u nasıl oynuyor? Beşiktaş'ı bu akşam neler bekliyor?

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki ilk sınavında Borussia Dortmund'u bu akşam konuk ediyor. Salzburg ve Mönchengladbach'ta dikkat çeken Marco Rose, sarı-siyahlılarda geniş kadro fırsatını yakalasa da savunmada işleri rayına koyamadı. Bu akşam Beşiktaş'ı neler bekliyor, Rose'nin Borussia Dortmund'u nasıl bir futbol oynuyor, mercek altına aldık...

15.09.2021 - 11:41 | Güncelleme: FUTBOL

  • 2018-19'daki son 14 maçında sadece 3 galibiyet alabilen Borussia Mönchengladbach, Dieter Hecking yerine Avusturya'da Salzburg'la duble yapan Marco Rose'yi göreve getirdi. Son yıllarda Salzburg ekolünden gelen hocaların Almanya'da ses getirmesinden sonra Rose'nin uyum sağlaması da şaşırtıcı olmadı. 

     

  • "Oyun anlayışımın en basit hali tutkulu, açlık ve aktiflik" diyordu Marco Rose. "Topa karşı çok aktif olmalıyız. Topu kazandığımızda ise çok koşmalıyız. Topu önde kazanmalı ve gole giden yolu kısaltmalıyız. Hepsi kulağa harika geliyor ama bunu geliştirmek zaman alacak"

  • Salzburg'da genellikle 4-4-2 dizilimini kullanan Rose, "Şartlar oluştuğunda elmas oynadım ve iki santrfor tercih ettim. Dizilimimiz, üçlü oynadığımızda bile iki forvetli, elmas şeklinde oluyor" diyordu. Bu dizilimi Gladbach'ta da bolca kullandı, dışarıdan pek öyle görülmese de... 

  • "Elmas 4-4-2'si oynadık genellikle ama farklı varyasyonlar kullandık" diyordu Rose'nin asistanı Rene Maric. "Bunu dışarıdan bir göz olarak görmeniz zor olabilir. Borussia'da çok esnek bir takımdık."

     

  • Marco Rose, Gladbach'ta elmas 4-4-2'den çok da farklı olmayan bir 4-3-3 dizilimi kullandı. Rose'yle ilk günlerde Gladbach'ın en büyük problemi, elmas diziliminde kenarların savunulmasıydı. Hücum ve orta saha oyuncuları merkezde konumlandığı için kanatlar genellikle Oscar Wendt ve Stefan Lainer'e bırakıldı. Bu sorunun çözümü için 4-2-3-1 de denendi. Bu onlara hücumda daha genişlik kazandırdı.

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