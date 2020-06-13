Beşiktaş'ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Önceki gün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, dün de Marca'da yer aldı.

İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.

Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı.