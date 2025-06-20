Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Kalınharman Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 5 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Kula Belediyesi iş makinaları ve vatandaşlar söndürme çalışmalarına destek verdi.

Havadan ve yerden müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı Mutluköy Mahallesi'ndeki Kilise Tepe mevkisinde, saat 15.30 sıralarında başlayan orman yangını saat 19.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Yangına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 1 helikopter, 2 uçak, 4 arazöz, 2 su tankeri ve orman ekiplerinin yanı sıra Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 4 araç ve 3 ranger ile hem havadan hem karadan müdahale gerçekleştirildiği bildirildi. 40 dekarlık alandaki 100'ün üzerindeki zeytin ağacı kül oldu. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.