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        Haberler Gündem Manisa'da korkutan orman yangını!

        Manisa'da çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

        Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan iki orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:26 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:26
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        Manisa'da korkutan orman yangını!
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        İlçeye bağlı kırsal Bayat Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

        SOĞUKDERE MEVKİSİNDE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Öte yandan Soğukdere mevkisindeki ormanlık alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz, 13 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

        Ekiplerin, iki yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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