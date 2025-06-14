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        Haberler Gündem Manisa'da işçi servisinin park halindeki TIR'a çarptığı kazada 20 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da işçi servisi TIR'a çarptı: 20 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 02:51 Güncelleme: 14.06.2025 - 02:51
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        İşçi servisi TIR'a çarptı: 20 yaralı
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        İzmir'deki bir fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki buğday yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

        Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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