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        Haberler Gündem Manisa'da buğday tarlasında yangın çıktı - Güncel haberler

        Manisa'da buğday tarlasında yangın çıktı

        Manisa'nın Kula ilçesinde buğday hasadı yapılan tarlada yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 20:34 Güncelleme: 11.06.2025 - 20:35
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        Buğday tarlasında yangın çıktı
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        Körez Mahallesi, Közkaya mevkisinde, biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangın, kısa sürede çevredeki buğday tarlasına yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 1 arazöz, 4 itfaiye aracı, 2 kepçe, 2 tankerli traktörle müdahale edildi.

        Kula Belediyesi'ne ait iş makineleri ve vatandaşların traktörleriyle verdikleri destekle yangın kontrol altına alındı.

        Yangında yaklaşık 20 dönüm buğday tarlası ve çok sayıda saman balyası zarar gördü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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