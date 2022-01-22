Old Trafford Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, Manchester temsilcisine galibiyeti getiren golü 90+3. dakikada Marcus Rashford attı.

Ev sahibi ekip, bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan West Ham United ise 37 puanda kaldı.