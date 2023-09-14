Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktı
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Jadon Sancho'yu kadro dışı bıraktığını açıkladı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu rakiplerinden Manchester United'da flaş bir gelişme yaşandı.
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Kırmızı Şeytanlar, Jadon Sancho'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
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Kulüpten yapılan açıklamada "Jadon Sancho, takımdaki disiplin sorunu çözülene kadar birinci takım grubundan uzakta kişisel antrenman programında kalacak." ifadeleri kullanıldı.
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23 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Manchster United formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta 7 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.
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İngiliz yıldız, 2021 yılının yaz ayında 85 milyon euro karşılığında Dortmund'dan transfer edilmişti.
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NE OLMUŞTU?
Kanat oyuncusu, Arsenal'e kaybedilen maçın ardından Erik ten Hag ile tartışma yaşamıştı.
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Ten Hag oyuncunun antrenmandaki performansının kötü olduğunu gerekçe göstererek onu kadro dışı bırakmış, oyuncu ise bunun doğru olmadığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini açıklamıştı.