Partizan Kulübü, 18 yaşındaki Sırp futbolcu Stevanovic'in transferi konusunda Manchester City ile anlaşıldığını ve anlaşmanın ara transfer döneminde resmiyet kazanacağını duyurdu.

Sırbistan basınında Manchester City'nin transfer için 8 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Altyapısından yetiştiği ve 2018'de A takıma yükseldiği Partizan'da 54 maça çıkan Stevanovic, 12 gol kaydetti.