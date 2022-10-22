Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 22 ve 43. dakikalarda Erling Haaland ile 75. dakikada Kevin de Bruyne attı. Konuk ekibin tek golü ise 53. dakikada Leandro Trossard'dan geldi.

Premier Lig'de bu sezon çıktığı 11 maçta 17 gole ulaşan Norveçli Haaland, 15 golle Manchester ekibinin geçen sezon en skorer ismi olan Kevin de Bruyne'yi şimdiden geride bıraktı.