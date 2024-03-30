Premier Lig'de şampiyonluk yolunda Machester City, Arsenal ve Liverpool'un kıyasıya mücadelesi dikkat çekiyor. Lig'de 64 puanla averajla lider bulunan Arsenal'i, Liverpool aynı puanla takip ediyor. Machester City ise 63 puanla 3'üncü sırada bulunuyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Manchester City- Arsenal mücadelesi milyonlarca futbolsever tarafından merakla bekleniyor. Peki, Manchester City- Arsenal maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...