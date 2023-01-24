Malta'da öldürülen Pelin'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Araç sürücüsü, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attı ve yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına aldı. Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi. Doğum gününde vefat eden Kaya'nın doğum günü kutlamasındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

"O GECE YAŞ GÜNÜ PASTASINI BİZE DE GÖSTERDİLER"

Kaya´nın annesi Çiçek Kaya kızıyla doğum gününde görüntülü konuştuğunu anlatarak, "İlkokul arkadaşı Berivan ile Malta´ya gittiler birlikte çalışıyorlardı. O gece yaş günü pastasını bize de gösterdiler. Doğum günü için Berivan´ın evinde pasta kesiyorlar. Pasta kestikten sonra arkadaşı elinde çiçekle kapıya geliyor. Berivan´dan çıkıp kendi evine gidiyor. Kaldırımda beklerken bu cani üzerine arabayı sürüyor. Ne arkadaşını görebiliyor ne evine gidebiliyor. O cani böyle yaptı. Benim 3 kızımın en küçüğü. Anneye göre evlat arasında ayrım yapılmaz ama bu en küçüğü. O benim meleğimdi. Hiç olmazsa ben rahatlarım. `Anne ben 30 yaşında evleneceğim, önce başarılı bir mimar olacağım´ derdi. Benim çocuğum oraya dil okuluna gitti. Dil öğrendi sonra işe başlamış. Yılbaşında buraya gelmişti, anne baba olarak kimse çocuğunun dışarıda olmasını istemez ama gelecekti" dedi.