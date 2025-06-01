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        Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül: Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı - Magazin haberleri

        Mahsun Kırmızıgül: Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı

        Harbiye Açıkhava konserlerinin başlamasının ardından Mahsun Kırmızıgül, dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Parayı veren herkes, Harbiye'de konser verebilir. Sıradan bir yer, hiçbir özelliği kalmadı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 01.06.2025 - 11:14
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        "Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı"
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        Mahsun Kırmızıgül, Harbiye Açıkhava konserleriyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Kırmızıgül; "Harbiye artık herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Çok da önemli değil ama benim için önemli olan şu; tabii buradaki gazino fiyatlarıyla Harbiye mukayese edilemez. Onun için herkesin gelebileceği bir yer" dedi.

        "HARBİYE'NİN HİÇBİR ÖZELLİĞİ KALMADI"

        Parayı veren herkesin Harbiye Açıkhava'da konser verebileceğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'DE LİGLER KARIŞTI"

        Mahsun Kırmızıgül, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ama Amatör Lig'deki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan futbolcu da Amatör Lig'de oynayamaz. Onun için Türkiye'de ligler biraz karıştı.

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