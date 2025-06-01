Mahsun Kırmızıgül: Harbiye'nin hiçbir özelliği kalmadı

Mahsun Kırmızıgül, Harbiye Açıkhava konserleriyle ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Kırmızıgül; "Harbiye artık herkesin çıktığı sıradan bir yer haline geldi. Çok da önemli değil ama benim için önemli olan şu; tabii buradaki gazino fiyatlarıyla Harbiye mukayese edilemez. Onun için herkesin gelebileceği bir yer" dedi.

REKLAM advertisement1

"HARBİYE'NİN HİÇBİR ÖZELLİĞİ KALMADI"

Parayı veren herkesin Harbiye Açıkhava'da konser verebileceğini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Yer ayarlıyorsunuz, sponsorun varsa gidiyorsun kiralıyorsun. Hiçbir özelliği kalmadı" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE LİGLER KARIŞTI"

Mahsun Kırmızıgül, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Ama Amatör Lig'deki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynayamaz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan futbolcu da Amatör Lig'de oynayamaz. Onun için Türkiye'de ligler biraz karıştı.