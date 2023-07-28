Mahsun Kırmızıgül: Egolarımdan ayrıldım
Mahsun Kırmızıgül, "Bir insanın merhameti yoksa sanatçı olamaz. Ben egolarımdan arındım. Benim sakin ve dingim bir hayatım var. İnsanları kırmayı sevmiyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Biz ustalarımızdan böyle öğrendik. Yeni nesil şarkıcıların da ustalarına saygı duyması gerekiyor" açıklamasında bulundu
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16 yıl aradan sonra geçtiğimiz yıl müziğe geri dönen Mahsun Kırmızıgül'ü yeni şarkı heyecanı sardı.
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"ZAMAN BENİ HAKLI ÇIKARDI"
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, ofisinde yeni şarkısının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, "Şarkının iki ismi var. 'Pskiloji' ve 'Benim Adım İsyan'... Yıllar önce 'Dinle'yi çıkardığımda etrafımdakiler burun kıvırıp, 'Sanki sana göre değil' demişlerdi ama zaman beni haklı çıkardı ve 'Dinle' şarkısı üzerinden yıllar geçmesine rağmen düğünlerde, gece kulüplerinde ve dünyanın dört bir yanında hâlâ sevilerek dinleniyor. Bu yeni şarkım da 'Dinle' gibi" dedi.
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Sözlerine devam eden Mahsun Kırmızıgül, "Aslında 'Bu yaz bir şey çıkacak mı?' diye sanatçı arkadaşlarımı bekledim ama slow ağırlıklı, hareketli olmayan şarkıları tercih ettiler. Herkesi sarsan hareketli bir şarkı çıkaramadılar. Ben de bu şarkıyı çıkarmaya karar verdim. Şarkıyı gördüklerimden etkilenerek yazdım. 4 Ağustos'ta dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşacak" ifadelerini kullandı.
"TEK PİŞMANLIĞIM BU"
Muhabirlerin, "Müziğe uzun süre ara vermenizin pişmanlığını yaşıyor musunuz?" sorusuna yanıt veren şarkıcı, "Ses telleri uzun zaman şarkı söylemeyince bayağı paslanmıştı. Yeni yeni kendimi bulmaya başladım. 16 yıl ara vermeseydim en az 50 - 60 şarkım daha vardı. İşin dijitale kaymasıyla müzik sektöründeki insanlar istediği geliri elde edemiyor. Biz albüm çıkarttığımızda milyon dolarlar kazanıyorduk. Şimdi gerçekten müzik endüstrisi ürettiklerinin karşılığını alamıyor. Sanatçılar birbirlerini kıskanır. Ben mesala güzel bir beste dinlediğimde 'Keşke ben de yapabilseydim' diyordum. Bu hepimizin doğasında var. Belki ben de ara vermeyip, iyi şeyler üretseydim sanatçı arkadaşlarım da daha iyisini üretmeye çalışacaktı. Tek pişmanlığım bu diyebilirim" şeklinde konuştu.
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"SANATTA KALICILIK ESASTIR"
Sosyal medya fenomenlerinin müzik sektörüne yönelmesi hakkında düşünceleri sorulan Mahsun Kırmızıgül, "Önemli olan kalıcı olmaları ama renk katıyorlar. Dillere dolanıyorsa, o şarkı başarılıdır. Tüketim dönemindeyiz. Sanatta kalıcılık esastır. Orhan Gencebay, Zülfi Livaneli, Ferdi Tayfur gibi ustaların örnek alınması gerekiyor" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal ile Uzi hakkında yaşanan polemikle ilgili, "Benim için önce çıkmanın, sonra çıkmanın bir önemi yok. Bunlar eskiden gazinolarda çok olurdu. Ben önce çıkmayı tercih ederim. Çünkü beni dinleyen gidebilir, ikinci sanatçıyı beklemeyip. Bu işin şakası yok. İnsanların kendilerine göre egosu var. Kendinden eminsen ne zaman çıktığının bir önemi yok. Ben daha halk konserlerine çıkmadım. Çıktığım an gelin, görün. Şehrin nüfusu kaçsa iki katı insan gelecek o konserlere" ifadelerini kullandı.
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"BİZ USTALARIMIZDAN ÖYLE ÖĞRENDİK"
Muhabirlerin, "Sizin egolarınız var mı?" sorusunu cevaplayan ünlü şarkıcı, "Bir insanın merhameti yoksa sanatçı olamaz. Ben egolarımdan arındım. Benim sakin ve dingim bir hayatım var. İnsanları kırmayı sevmiyorum. Bugün varız, yarın yokuz. Biz ustalarımızdan böyle öğrendik. Yeni nesil şarkıcıların da ustalarına saygı duyması gerekiyor" dedi.
Mahsun Kırmızıgül; gazetecilerin, "Dinlediğiniz rapçi var mı? Aynı projede yer alır mısınız?" sorusuna, "Çok iyi hatırlıyorum. Bizim dönemimizde bazı radyolar rap müzik çalmayıp, ayrımcılık yapıyordu. Geçen zaman içinde hepsi teslim oldu. Bugün rap müzik yapan arkadaşlara, mecbur kaldılar. Sen kimseyi ötekileştiremezsin. Değişime ayak uydurmak zorundasın" yanıtını verdi.
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"YALNIZLIĞIMI SEVİYORUM"
Mahsun Kırmızıgül, muhabirlerin, "Özel hayatınız nasıl gidiyor? Yalnızlığa alıştınız mı?" sorusunu ise, "Yalnızlığımı seviyorum. Kızımla görüşüyorum. Kızımı çok seviyorum. Yalnız değilim aslında... Hayatımda kızım, oğlum ve sevenlerim var. Sahnede her şeyi unutuyorum zaten" şeklinde cevapladı.
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