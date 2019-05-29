29 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2000'lerin başında Türkiye'nin en göz önünde modellerinden biri olan Doğa Bekleriz, 'Kepçe' dediği kulaklarını yapıştırarak hafızalara kazınmıştı.
Bekleriz, beğenmediği kulaklarını Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdıktan sonra üzerine sprey sıkara hastanelik olmuştu.
Bir anaokulu işleten Bekleriz, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.
1986 yapımı “Çalıkuşu” filmiyle adını duyuran bir dönemin ünlü ismi Kenan Kalav, İspanya’daki restoran sayısını üçe çıkarıyor.
Barselona’da iki restoranı oğlu Can’la beraber işleten ünlü oyuncu, Madrid’de de şube açmak için kolları sıvadı.
Restoranlarına oğlu Can’ın adını veren Kalav, yaklaşık 10 yıldır İspanya’da yaşıyor. Zaman zaman yakınlarını görmek için Türkiye’ye gelen oyuncu, şu sıralar İstanbul’da...
Bir dönemin en ünlü erkek mankenlerinden biri olan Engin Koç, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Cadde'nin haberine göre, kulağında 15 yıldır duymaktan zorladığı için işitme cihazı bulunduğunu söyleyen 57 yaşındaki Engin Koç, "Meslek hayatımda çok gürültülü ortamlarda bulunduğum için kulağım zarar gördü. Bu yüzden daha iyi duymak için 15 yıldır işitme cihazı takıyorum" dedi.
Daha önce SGK'dan emekli olduktan sonra hayatına emekli maaşı ile devam ettiğini söyleyen Engin Koç, "Uzun süredir oyunculuk teklifi gelmesini bekliyorum. İş yok" dedi.
'Ayşecik' adıyla bilinen Zeynep Değirmencioğlu bir dönem Türk sinemasına damgasını vurmuştu.
Filmleri yurt içinde olduğu kadar, özellikle komşu ülkelerde de aynı ilgiyi gördü.
Çocukken başladığı bu kariyeri zaman geçtikçe arttı ama o da pek çok yıldız gibi daha sonra kendini sinemadan çekti.
Günümüzde emlakçılıktan restoran işletmeciliğine başlayan Zeynep Değirmencioğlu artık gözlerden uzak yaşıyor.
Bir döneme damga vuran ' Arka Sıradakiler' dizisindeki 'İbo' rolüyle hafızalara kazınmıştı Fırat Çöloğlu.
Ünlü oyuncu, sonrasında pek çok dizi ve filmde yer aldı.
Şimdilerde eski liseli halinden eser kalmayan Çöloğlu'nu görenler tanımakta zorlanıyor.
Çöloğlu, şimdilerde ise Hakan Bilgin'in yönettiği 'Bir Yer Bir Nesne Bir Fiil' oyunu ile izleyiciyle buluşuyor.
Firdevs, 2004 yılında katıldığı Popstar yarışmasında sempatik tavırları ve jüri üyesi Armağan Çağlayan ile tatlı atışmaları sırasında dikkat çekmişti.
Yarışmada ikinci oldu ancak daha sonra çıkardığı albümle istediği çıkışı yakalayamadı.
Firdevs Güneş, şimdilerde Amasra'da bir gece kulübünde sahneye çıkıyor.
İşte Firdevs Güneş'in son hali...
90'lı yıllarda Sibel Can'a olan benzerliğiyle ünlenen Hamiyet yıllar sonra ortaya çıktı. 'Hayatın Penceresinden' programına konuk olan Hamiyet, babasının intiharını, mutsuzlukla biten evliliklerini ve yaşadığı zorlukları canlı yayında anlattı.
- Babam elinde silahla içeri girdi. Annem başını eğdi. Sonra olay bambaşka bir noktaya geldi. Babam silahı kendisine çevirdi ve intihar etti.
- Mezarlığa gitmek, yer bakmak, ölüm kaydı almak... Bunlar bi cenaze evine gidip 2 dua edip, mevlüt okutmaya benzemiyor gerçekten çok zor...
- Babamı çok özlüyorum. Onu çok seviyorum ama intihar ettiği için onu affedemiyorum.
- İlk evliliğim 5 yıl sürdü, Hiranur doğdu ayrıldık...
- O eşimden 2009'da boşandım 2011'de başka biriyle evlendim. O da hayatımın ikinci travması oldu. Baba aradım. Ona sığındım. Ondan da bir kızım oldu. Adı İsminur.
- Sol yumurtalığım yok benim, anneliğim bitmişti. İkinci evliliğimden sonra sağlığım yerine geldi. Her şerde bir hayır vardır.
- Büyük kızım babasıyla görüşüyor. Her ikisinden de kızlarıma maddi anlamda bir şey yok...
- Kızlarım ikisi de benim yanımda. Çalışıyorum. Kimseye muhtaç değilim.
- İkinci eşimden ayrıldığımıda kızım 1 aylıktı. Annelik sadece yıkayıp doyurmak değil. Bazen babasından da korumak... Altını çiziyorum! Benim birinci görevim kızımı babasından korumak!
- Kızıma önce 'baban uzakta' dedim. Bu kez de 'ara' demeye başladı. Onun bize ulaşması mümkün değil, çünkü aranıyor zaten. Benim onu ihbar edeceğimi düşünüyor ki, doğru düşünüyor. Tabii ki ihbar ederim.
- Benim kızım imtihanı ile dünyaya geldi. Balıkesir'e taşınmamın nedeni de bu. Deniz, orman, havuz, kuşlar... 5,5 yaşına kadar getirdim.
- Babam beni konserlere götürürdü. Menajerimdi, arkadaşımdı... Ara ara annem 'şimdi rahmetli baban olsa yemek isterdi, aman nasıl olsa yok karpuz peynir yiyelim geçsin' diyor. Deliliğe vursa da o zaman anlıyorum ki, annem babamı özlüyor...
- Ben kötü evliliğimden polislerin onu evden gelip almasıyla kurtuldum. Devlet korumasında kaldım. 2-3 yıl kaçtım.
Türk Halk Müziği'nde bir dönem adından sıkça söz edilen, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'ne (MESAM) kayıtlı 100'ün üzerinde eserinin bir bölümü bazı ünlü ses sanatçılarınca seslendirilen eski TRT İstanbul Radyosu sanatçılarından bestekar Mustafa Canan (77),Yalova'da yaşadığı köy evinde sanat dünyasının ilgisizliğinden yakınıyor.
Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki evinde 14 yıldır ablasıyla yaşayan Canan, senede 10 eserin telif hakkı için sadece 25 lira civarında para alıyor. Ablasının emekli maaşı ve bağlama kursu vererek elde ettiği gelirle yaşamını sürdüren, maddi anlamda bir sıkıntı yaşamayan Canan, sanat dünyasının kendisini unutmasına üzülüyor.
Diyarbakır'da doğduğunu ancak babasının memuriyeti dolayısıyla Şanlıurfa'da büyüdüğünü belirten Canan, bu iki kentte dönemin ünlü seslerini dinleyerek, kendisini geliştirdiğini söyledi. Canan, genç yaşında Adana'ya yerleştiğini ifade ederek, burada Adana Musiki Cemiyeti'ne giderek nota öğrendiğini aktardı. Askerlik dönüşünde, 1961 yılında Adana Radyosu'nun açıldığını, o dönemlerde "Çukurova'dan Sesler" grubunu kurduğunu anlatan Canan, şöyle devam etti:
"Adana'da 100 yakın öğrenci yetiştirdim. Halk Ozanları Cemi̇yeti̇ açtım, orada da 25 sanatçı yetiştirdi̇m. Müslüm Gürses, 15-16 yaşlarında Adana'ya geldi̇. Bir müteahhit arkadaşım getirdi onu. O dönemde bir süre ders verdim kendisine. Adana'daki sanatçılar beni taklit ediyordu çünkü sahnelere hep ben çıkardım. Bir tek klasik müzik okuyan Necati Ateş vardı. Orada bir ekol oldum, uzun havalarla ün salmıştım. Sonra İstanbul'da bir plak çıkarttık."
"15 KİŞİ SINAVA GİRDİK, 2 KİŞİ ALDILAR"
Canan, 1960'lı yılların sonunda zorlu bir sınavdan geçtikten sonra TRT sanatçısı olduğunu dile getirerek, 15 kişinin girdiği sınavı kazanan iki kişiden biri olduğunu söyledi.
Yaklaşık 10 yıl 1976'ya kadar burada çalıştığını belirten Canan, 1975'te Türkiye çapında Akşam gazetesinin düzenlediği ses yarışmasında 500 kişi arasından birinci olduğunu anlattı.
55 YILDIR MÜZİK DERSİ VERİYOR
Yarışmada kazandığı "Altın saz"ın ardından TRT'den ayrıldığını ifade eden Canan, "Önce Kıbrıs'ta sonra Avrupa'nın birçok kentinde sahne aldım. 1982'de Türkiye'ye döndüm, İstanbul Erenköy'de dershane açtım. Orada da birçok kişiyi yetiştirdim." dedi.
Hayatı boyunca müzikle iç içe olduğuna vurgu yapan Canan, şunları kaydetti:
"Ud, cümbüş, tambur, bağlama, piyano ve kaval çalıyorum. Bağlama ağırlıklı olmak üzere bunların dersini veriyorum. Yağlı boya tablolar ve halen beste yapıyorum, şiir yazıyorum. 55 yıldır müzik dersi veriyorum. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) liste gönderdi kayıtlı 100'ün üzerinde bestem var. En önemli bestem 'Aşık mısın arkadaş', Önce ben sonra İbrahim Tatlıses okudu. Belkıs Akkale beste istedi verdim.
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Salako' filminin müziği 'Emine' türküsü var. Bunu İbrahim Tatlıses de seslendirdi. Senede 10 eserin telif hakkı için 25 lira civarında ödeme yapıyorlar. Herkes eserlerimi okuyor. Eserlerimi tahrif ediyorlar sözüm olmayan bir söz ekliyorlar. Buna rağmen hakkımı alamıyorum. Burada oturuyorum çok şükür hiç bir şeye ihtiyacım yok, ablamla beraber kalıyoruz."
"BİR HALK MÜZİĞİ SANATÇISI TÜRKÜ OKUYACAKSA..."
Halk müziğinin çok farklı olduğuna dikkati çeken Canan, "Halk müziği beni bana anlatıyor, seni sana anlatıyor. Yöremizi geleneğimizi, anlatıyor. İki insan oluyorsun. Şimdiki sanatçılar duyduklarını okuyorlar.
Eğer bir halk müziği sanatçısı bir türküyü okumak istiyorsa yerinden öğrenecek yalan yanlış okumayacak. Yorum yapayım diye eseri tahrif etmeyecek." ifadelerini kullandı.
"BİR MUHABBET BEKLİYORUM"
Sanat dünyasının ilgisizliğinden yakınan Canan, Türkiye'de sanatçıların öldükten sonra hatırlandığını söyledi.
Maddi bir sıkıntı içinde olmadığını aktaran Canan, "Herkesin yatı, katı var benim yok. Ben 'Eserimi yayınlayın beni programlara çıkarın.' diye yalvarmıyorum. Şarlatanlık yapamam, televizyona çıkayım diye yapımcılara yalvaramam.
Benim üzüldüğüm konu, sanatçı yalnız kalmamalı. Sanatçı ne hikmetse Türkiye'de sahneyi bırakınca o topluluktan uzaklaşıyor, hiç kimse ne arıyor ne soruyor. İnsan bir telefon açar, insan o kadar emek veriyor." dedi.
Kapısının herkese açık olduğunu belirten Canan, "'Nasılsın, iyi misin?' diyen yok. Ben öldükten sonra ha bestemi çalmışsın ha çalmamışsın bir yararı yok. Ben hayattayken arayın sorun. Kimseden para pul istemiyorum, bir dostluk bir muhabbet bekliyorum. Sanatçılar öldüklerinde cenazeleri kalabalık oluyor.
Bilmiyorum gösteriş için mi yapıyorlar. Sağken gi̇di̇p halını hatırını sormadın öldükten sonra adamın senin onun cenazesine gittiğinden haberi bile olmuyor. İki kişiyle de gömülebilir. Hayattayken git halini hatırını sor." sözlerine yer verdi. (AA)
YEŞİLÇAM'IN ÇİRKİN ZİYA'SI SOKAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Yeşilçam'ın önemli filmleri arasında gösterilen 100'ü aşkın filmde rol alan ve 38 yıldır figüranlık yapan 62 yaşındaki Ziya Çirkin namı diğer 'Çirkin Ziya', yaşamını kimseye muhtaç olmamak için sokaklarda org çalarak yaşamını sürdürüyor. Sokaklarda yaşam mücadelesi veren Çirkin, eski filmlerinden konuştukça hüzünleniyor.
İHA'nın haberine göre, Yeşilçam'ın duayen sanatçıları Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan, Cüneyt Arkın gibi bir çok sanatçıyla aynı sahneyi paylaşan ve bazen kamera arkası bazen de dizilerde oynayan Ziya Çirkin şimdilerde o eski parıltılı günlerinden uzak bir şekilde sokaklarda org çalarak yaşama tutunmaya çalışıyor. 10 yaşında Kayseri'deki baba evinden çıkıp İstanbul'a gelerek tam 38 yıl boyunca beyaz perdeye emek veren Ziya Çirkin, anne ve babasını kaybettikten sonra maddi zorluklar yaşamaya başladı.
Geçirdiği kaza sonucu yürüme zorluğu da çeken' Çirkin Ziya', aldığı özürlü maaşını da ablalarıyla arasında çıkan dava meselesi yüzünden alamıyor. Bir dönem sokaklarda da kalan emektar figüran Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde beraberinde getirdiği org'unu çalarak geçimini sağlamaya çalışırken oynadığı filmlerin afişlerini ve fotoğrafları de kendisini dinlemeye gelenlere sunuyor.
"YEŞİLÇAM ARTIK BİTTİ"
Beyaz perdenin yok olmaya başladığını belirten Yeşilçam'ın emektar figüranı Ziya Çirkin, "Birkaç başrol oynadığım filmim var onun dışında sadece figüran olarak oynadım, jön olamadım. Adıyaman'da 'Sarı Güller' filmi çektik birde 'Mutlu Olmak' diye bir kısa bir dizi vardı oralarda başrol oynadım. Bunların dışında figüran olarak; Korkusuzlar, Üvey Baba, Ver Elini Kayınço ve birçok dizide rol aldım. Büyük oyuncularla da Kemal Sunal, İlyas Salman, Fikret Hakan gibi sanatçılarla çalıştım. Bazen kamera arkası bazen de beyaz perde de tam 38 yılımı geçirdim. Şu anda eskiye göre rağbet kalmadı ajanslar bitti beyaz perde yok olmaya başladı, Yeşilçam bitti artık Yeşilçam diye bir şey kalmadı" dedi.
Yaşam mücadelesini sürdürmek için org çaldığını belirten Çirkin, " Benim herhangi bir sosyal güvencem yok. Çok küçük yaşlarda ben İstanbul'a gelip çalışmaya başladım ve 38 senemi verdim figüranlığa şu anda Beyoğlu'nda org çalıyorum. Annem ve babam vefat etti o ara sağlık sıkıntılarım da oldu o zaman sinemaya ve müziğe tövbe ettim ama kimseye boyun eğmemek için sokaklarda org çalarak geçinmeye çalışıyorum. Bazen vefalı insanlar çıkıyor yardımcı olmak için bazense kimse olmuyor.Bir dönem sokaklarda kaldım arayıp soran olmadı. Bir iş adamı bana bir göz oda tuttu şimdi orada yaşıyorum" şeklinde konuştu.
2001 yılında Türkiye'nin en ünlü şovmenlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil ile evlenen Sedef Altıntaş'ın artık gözlerden uzak bir yaşamı var.
1.5 yıl evli kalan çiftten Altıntaş, eşinin kendisini aldattığını öğrenince boşanma kararı aldı. Evlilik tek celsede bitti.
Sedef Altıntaş yaşadığı zorlukları ve evliliğinin bitmesine neden olan sebepleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: "Boşanmamızın en önemli sebebi Mehmet Ali'nin Tuğba Coşkun adlı kadınla ilişkisi. Hiçbir kadın, hele benim gibi söylenti çıkmasın diye evden bile çıkmayan bir kadın, aldatılmayı kabul etmez. Aksi halde boşanmak için bu kadar diretmezdim, onu çok sevdiğim için 21 yaşımdan beri bir sürü sıkıntıya katlandım."
Hürriyet'in haberine göre; Evlendiğinde henüz öğrenci olan Sedef Altıntaş, üniversiteden mezun oldu ve ve bir modaevi açtı.
En büyük hayali kendi defilesini yapmak olan Sedef Altıntaş'ın işleri beklediği gibi gitmedi ve modaevini kapadı.
Bir dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından biri de 'Hepsi'ydi. 4 genç kadının bir araya gelip hem şarkı söylediği hem de dans ettiği grup 2000'li yıllara damga vurmuştu.
İlk olarak gruptan Gülçin'in ayrılması sonrası sessizliğe bürünen 'Grup Hepsi' uzun zamandır yeni projeler yapmıyor. Peki Grup Hepsi üyelerinden biri olan Yasemin Yürük şimdi ne yapıyor?
Yasemin Yürük bol bol spor yapıyor ve bu anları instagram hesabından paylaşamayı ihmal etmiyor. Müzik kariyerinden sonra oyunculuk kariyerine adım atan Yasemin Yürük bir internet dizisinde rol alıyor.
1986 İstanbul doğumlu olan Yasemin Yürük İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale bölümünden mezun. Şan ve tiyatro dersleri alan Yasemin Yürük çok sayıda da reklam seslendiriyor.
Hababam Sınıfı’nın tek mezunu Ahmet’i canlandıran Ahmet Sezerel yıllar sonra ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Sezerel’e sanatçı dostları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Sezerel’in 64’üncü doğum gününe Erhan Yazıcıoğlu ve Ali Poyrazoğlu da katıldı.
Ahmet Sezerel Beyoğlu ilçesinde 23 Temmuz 1953'te doğdu. Çocukluk yılları İstanbul'da geçti. İlköğretim ve liseyi İstanbul'da üniversiteyi ise Ankara'da okudu. Oyunculuğa yöneldi. İlk önce tiyatrolarda oyunculuk yaptı.
Sonra Hababam Sınıfı Uyanıyor ile ünlendi. Aile Şerefi ve Gülen Gözler filmlerinde usta oyuncularla bir arada oynadı. Gülen Adam filminde gülen adamın arkadaşı rolünde oynadı.
Son olarak Aşkın Dansı filminde başrolde oynadı. 1982 yılında kurduğu Taksim Sanat Evi ile restoran işletmeciliğine adım atan Ahmet Sezerel bugün halen 1985 yılında kurulan Torba Sanat Evi'ni işletmeye devam etmektedir.
Bir dönemin ünlü oyuncusu Osman Cavcı Nişantaşı'nda dolmuşa binerken objektiflere takıldı.
İzmir'de yaşadığını söyleyen Cavcı, "İzmir'de tiyatro yapıyorum. İyi bir projede yer almak istiyorum ama gelen herhangi bir teklif yok" dedikten sonra dolmuşa bindi. (Cadde)
Bir dönemin sevilen yarışma programı BBG'nin yarışmacılarından Murat Makar şimdilerde bir dizide rol alıyor.
Makar, dizide tellak rolünde boy gösteriyor.
90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti.
Avrupa ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu.
Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.
Dohmen konuyla ilgili şunları söyledi:
"Amerika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'da ve dünyanın birçok yerinden mankenlik yaptıktan sonra artık Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. En son defilemi ise Cemil İpekçi defilesinde gelinlik ile yapmıştım. Artık emeklilik zamanı geldi dedim ve hayalimi gerçekleştirdim. Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kursum. Burada çok mutluyum ve yaz, kış buradayım. Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyorum. Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. Burada artık hayvanlarımla huzurlu mutlu sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum." (İHA)
Gölgen Bengü'yü herkes Kemal Sunal ile birlikte oynadığı ‘Meraklı Köfteci’ filmiyle tanıdı.
Kariyeri boyunca sadece iki filmde rol alan Bengü, teklifleri kabul etmedi.
En son, 1977 yılında 'Aslan Bacanak' filminde rol alan Gölgen Bengü, sinemadan koparak akademik kariyerine ağırlık verdi.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gölgen Bengü, ABD’deki North Carolina A&T State University’de yüksek lisans, Clemson University’de doktorasını tamamladı. Şu anda New Jersey Institute of Techology’de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde "profesör" unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor.
Çılgın Bediş dizisinde canlandırdığı 'Kapıcı Abdül' rolü ile tv izleyicisinin hafızasına kazınan Abdülhamit Danışır yıllar sonra ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde Günaydın muhabiri tarafından İstanbul Beşiktaş'ta seyyar satıcılık yaparken görüntülenen Abdülhamit Danışır, "Uzun yıllardır teklif gelmiyor. Ben de ekmeğimin peşine düştüm" dedi.
Abdülhamit Danışır 'Sarı Mercedes' ve 'Balkan Balkan'ın da aralarında bulunduğu bir çok sinema filminde rol almıştı.
'Süper Baba' dizisinin çocuk oyuncusu Payende Çizmeci Kılıç'ın son hali yılların ne kadar hızla ilerlediğini gösterir gibi... Payende Çizmeci Kılıç şuanda evli ve çantacılık yapıyor.
Bir döneme damga vuran 'Süper Baba' dizisinde Fiko'nun en küçük kızını oynayan Payende Çizmeci Kılıç, bir daha ekranlarda görülmedi.
Payende Çizmeci Kılıç şimdi özel tasarım çantalar yaparak geçimini sağlıyor.
Kılıç, verdiği röportajda, 'Süper Baba' dizisinden sonra pek çok oyunculuk teklif aldığını ancak yarım kalan eğitimini tamamlamak istediğini söyledi. Şuanda özel tasarım çantalar yapan Payende Çizmeci Kılıç'ın eşi de kimya mühendisi.
Yönetmenliğini Metin Erksan'ın yaptığı yerli 'Şeytan' filminde rol alan ve 'Küçük Şeytan Kız' olarak tanınan ünlü oyuncunun son hali şaşırttı.
Hollywood'un unutulmayan filmlerinden “Şeytan”ın Yeşilçam uyarlaması küçük oyuncuya Yeşilçam'ın kapılarını açtı.
Canan Perver, 12 yaşında rol aldığı 1974 yapımı "Şeytan" adlı film ile meşhur oldu.
Ardından Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Ümit Besen ile çok sayıda sinema filminde yer aldı.
İşte Yeşilçam'ın usta isminin yılllar sonraki hali...
'Gurbet Kadını' dizisinde dikkatleri üzerine çeken Özgül Kavruk, 'Doktorlar' dizisinde de kötü kadın karakteriyle zirve yapmıştı.
Ünlü oyuncu Özgül Kavruk o dönem en çok konuşulan oyuncular arasındaydı.
Özgül Kavruk evlendikten sonra ekranlardan uzak bir yaşamı tercih etti.
Güzel oyuncu şimdilerde pilates eğitmenliği yapıyor.
Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Beyza Başar'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Beyza Başar 1971 yılında katıldığı sinema güzeli yarışmasında üçüncü seçilmiş ve arkasından Turgut Demirağ'ın yönettiği ''Üç Kızgın Cengâver'' filmiyle sinemaya başlamıştır.
1975'ten sonra patlayan erotik filmler furyasından sonra sinemadan elini ayağını çeken Beyza Başar, şarkıcılığı deneyen sinema oyuncuları kervanına katılmış ve ''Sev Sev'' adlı bir otuz üçlük plak çıkarmıştır.
İşte Beyza Başar'ın son hali...
‘Tatlı Kaçıklar’ dizisinde canlandırdığı ‘Seksi Şempanze’ karakteriyle ünlenen Yıldız Kaplan, Nişantaşı’nda görüntülendi.
HT Magazin'in haberine göre, oyunculuktan sonra şarkıcılığa da soyunan Kaplan, kendisine neden uzun zamandır ekranda görünmediğini soran gazetecileri, “Oyunculuğu da şarkıcılığı da sanat camiası bana yalan geldiği için bıraktım. Bırakmadan önce albümüm ve bir dizi projesi hazırdı. Albüm evde, ben dinliyorum. Eşim ve çocuğumla mutlu bir hayatım var” diye yanıtladı.
90'lı yıllara damga vuran yapımlarından biriydi Yılan Hikayesi... Başrollerini Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer ve Çetin Tekindor'un paylaştığı dizi komiser Memoli ile köylü kızı Zeyno'nun aşkını anlattı.
Dizi Kürşat'tan Gülsüm'e; Rambo Berk'ten Çaycı Avni'ye onlarca unutulmaz karakteri hayatımıza soktu.
Hürriyet'in haberine göre, onlardan biri de 'Yunan güzel Eleni' olarak izleyici karşısına çıkan Katerina Moutsatso idi.
Aradan 18 yıl geçti... Katerina Moutsatsos 1972 doğumlu yani 45 yaşında...
Babası Kaliforniya'daki Deniz Yüksek Lisans Okulu'nda görevli olan Katerina, Atina'da büyüdü. 6 yaşında klasik bale eğitimine başlayan Katerina, Sorbonne üniversitesi tiyatro bölümü'nde okudu.
Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Türkçe, Fransızca, İtalyanca ve Almanca biliyor...
1995 yılındaki Horismenoi me Paidia ile oyunculuk macerasına başlayan Katerina, 2005'te bu kez 'Yabancı Damat' ile Türk izleyicisinin karşısına çıktı.
Charles Como ile nikah masasına oturan Katerina Moutsatso şubat ayında anne oldu.
Şu sıralar eşi ile birlikte Los Angeles'da yaşayan Katerina, reklam filmlerinde boy göstermeye devam ediyor.
Güzel oyuncunun bir de bebeği var ve şu aralar anneliğe mesai harcıyor.
Türkiye, Önder Tekin’i Hüdaverdi karakteriyle tanıdı.
1 Ocak 1966 doğumlu olan Önder Tekin'in ilk ve sinema filmi Hüdaverdi tiplemesi oldu.
Bizimkiler Hüdaverdi filminden sonra başka bir yapımda rol almayan Önder Tekin sinema hayatına devam etmedi.
Gaziantep'li olan Önder Tekin şuan da memleketinde ikamet ediyor.
Canlandırdığı Hüdaverdi karakteri ile çok başarılı bir iş çıkaran Önder Tekin, özel bir şirkette müdürlük yapıyor.
İşte Tekin'in son hali...
"Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer'i Talip Güran Hababam Sınıfı'nın kadrosundan neredeyse kimsenin kalmadığını söyleyerek Halit Akçatepe'nin ölümüne çok üzüldüğünü ifade etti. Bodrum'da tahta sandalye imalatı yapıp, restoran işleten Güran eski günlerini özlemle andı.
Yeşilçam'ın klasikleri arasında bulunan "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminin "Kıvırcık Ömer"i Talip Güran, Bodrum'da Tahta sandalye imalatı yaparak yaşamını sürdürüyor.
Kıvırcık sarı saçlarıyla insanların zihnine kazınan Güran mankenlik ve oyunculuk yaptıktan sonra Bodrum'a yerleşti.
Bodrum'da yeşil, mavi, turuncu, beyaz ve sarı renkte sandalye imal eden Yeşilmçam'ın ünlü oyuncusu Gümüşlük mahallesi Dere köyde açtığı marangoz atölyesinde tahta sandalye imalatı yapıyor.
Aynı bölgede bir de restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.
Siyah beyaz yayıncılık dönemlerinde her reklamda neredeyse oynayan Güran, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ve Tarık Akan üçlüsünün olmadığı ilk "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filminde Kıvırcık Ömer karakterine hayat vererek akıllara kazınmıştı.
O günleri özlemle andığını belirten Güran, "O zamanların atmosferi bam başkaydı. O zamanlar çok güzel ortamlar ve daha güzel çekimler vardı. O zamanlara geri dönmek ister insan ama şu anı yaşamakta lazım" ifadelerini kullandı.
TEKER TEKER GİDİYORUZ
Hababam Sınıfı'nın unutulmaz isimlerinden Güdük Necmi lakabı Halit Akçatepe'nin ölümüne de çok üzüldüğünü ifade eden Güran "Çok üzücü bir haber oldu bizim için. Yavaş yavaş hababam sınıfı oyuncularını kaybediyoruz artık.
Bunu halkımızda bizlerde biliyoruz. Kalan sağlara Allah uzun ömür versin. Kaybettiklerimizi hatırladıkça insan üzülüyor. Hep geçmişi anıyor insan. Geçmişten bugüne ne getirdik, ne yaptık diye düşünüyorum. Güzel bir klasik olan filimde oynadık. İnsanlar bu filmi beğendi. Halen bunların tepkisini alıyoruz. İnsanlar ilgi gösteriyor, bu durumda bizi hoşnut oluyoruz. Hababam sınıfının yeri çok farklıdır bu sinema sektöründe" dedi.
34 yıl önce Bodrum'a taşındığını da sözlerine ekleyen Güran "1982 yılında Bodrum'a taşındım. O günden beri Bodrum'da yaşıyorum. 2013 yılında Bodrum'da tahta sandalye imalatına başladım. Tahtadan sandalye tahtadan masa imal ettim. Bu yıl birde restoran açtık eski yağhaneyi restoranda çevirdik. İnsanları bu restoranda ağırlayalım istedik. Ara sıra Hababam Sınıfı'nın müziklerini de çalıyorum restoran da çok güzel oluyor. Nostalji yaşıyoruz buraya gelen insanlarla beraber" şeklinde konuştu. (İHA)
'Garip' filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
Kemal Sunal ile oynadığı 'Garip' filminde rol alan Ece Alton'un artık kameralardan uzak bir hayatı var.
Hürriyet'in haberine göre; kendini turizme adayan Alton, şu sıralar sahibi olduğu 5 odalı otelin işletmeciliğini yapıyor.
İşte Alton'un son hali...
Bir dönem ünlü mankeni Doğa Bekleriz'in son hali görenleri şaşırttı.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan eski manken, karnı burnunda haliyle çekilmiş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
Yusuf isimli işadamı sevgilisi ile nikah masasına oturan Doğa Bekleriz, kısa bir süre sonra minik oğluna kavuşacak. 2000'li yılların başlarına damga vuran ancak 2007 yılında podyumlara veda eden Doğa Bekleriz, 2014 yılında radikal bir kararla Mersin'e taşınmış ve ticarete el atmıştı.
90'lı yıllarda henüz 5 yaşında küçük bir çocukken hayatımıza girdi. O zamanlar ünlü içecek markalarından birinin yüzü oldu.
Yanlış söylediği '10 yüz bin milyon baloncuk' cümlesi ona şöhreti getirdi.
O küçük kız büyüdü, evlendi ve anne oldu. Üst düzey yönetici olan Yalın Akalan ile hayatını birleştiren Seda Renda şimdilerde ekrandan uzak. Bütün vaktini ise çocuğuyla geçiriyor. (Hürriyet)
90'larda televizyonları kasıp kavuran Çarli dizisinin yıldızı Cilvenaz'ı artık kameralardan uzak yaşıyor.
Sempatik tavırları bir dönem hayranlarını ekran başına kitleyen Çağlar Kondu'nun sakin bir yaşamı var.
Peki Çağlar Kondu ya da evlendikten sonra aldığı ismiyle Çağlar Kondu Özcan şimdi ne yapıyor?
Bir veteriner kliniği kuran Çağlar Kondu Türkiye'nin önde gelen veteriner hekimleri arasında gösteriliyor.
İşte 90'lar efsanesinin günümüzdeki hali...
Kondu hayatından kesitleri sosyal medyada paylaşıyor...
İşte Öztan'ın son hali...
Yeşilçam'ın yakışıklı oyuncularından Tolga Savacı'dan sürpriz hamle.
Uzun zamandır Amerika'nın New Jersey eyaletinde eşi Nermin Bezmen'le birlikte yaşayan sinema ve dizi oyuncusu Tolga Savacı, klasik otomobil hobisini Amerika'da işe çevirdi.
Türkiye'de özellikle 1990'lı yıllarda klasik araçlarıyla drag yarışlarına katılan başarılı oyuncu Tolga Savacı; bu dönemde kazandığı mekanik tecrübeyi yurt dışına taşıdı. Tolga Savacı, İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin Kadıköy'de bulunan merkezini ziyaret etti.
Yeşilçam'ın 'Gamzeli Güzel'i Bahar Öztan şimdilerde kameralardan uzak...
SAVACI NEDEN EKRANLARDAN UZAK KALDIĞINI ANLATTI
New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade eden yakışıklı sanatçı şu an daha mutlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Biz maalesef ki Yeşilçam'ın artık kasetlere hapsolmuş 80'li yıllarında Türk sinemasında bulunduk. 70'li yılların olumsuz etkilerini silmemiz hiç kolay olmadı ama bunu başardık. O zamanlar star sineması vardı. Küçük bütçelerle, sınırlı sayıda ekiplerle başarılı işlere imza attık.
Günümüz sinemasında ve dizi sektöründe bu işler artık onlarca kişilik çalışanlarla yürüyor. Ama yine de izleyiciye istenilen duyguyu geçirmek hiç kolay olmuyor.
Hiç güvenmediğim reyting savaşlarında mağlup olan dizi acımasızca yayından kaldırılıyor. Bu nedenle uzun süredir sektörden uzağım" dedi.
Oyunculuk yıllarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeşilçam'ın önemli oyuncularından Savacı, "Şu anda çok sevdiğim klasiklerin ve güncel araçların bakım onarımı üzerine çalışıyorum Amerika'da. Bir nevi hobimi işe çevirdim.
İnanın çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla uğraşmak çok büyük bir keyif.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği, bu tarihi değerleri geleceğe taşımak adına mücadele veren, klasik araçlarla ilgili güzel işler yapan ve benim de fahri üyesi olduğum bir kulüp. Faaliyetlerini yürekten destekliyorum" diye konuştu. (İHA)
Yıllar ve parasızlık bir dönemin şöhretli ismi Serpil Örümcer'i yardıma muhtaç hale getirdi. 'Renkli Sayfalar' programı Serpil Örümcer'in rutubetten dökülen evini görüntüledi.
Serpil Örümcer yaşadığı hayatı 'Rüyamda görsem inanmazdım. Ne oldum deme ne olacağım de' diyerek özetliyor. Berkant'tan olan kızı Fulya ve 2 çocuğun yaşadığı evde banyoda yıkanmak için sıcak su da bulunmuyor.
Bir dönemin en çok para kazanan ismi olan ve 'Bayan bacak' olarak tanınan Serpil Örümcer şimdi 250 liralık doğalgaz parasını bile ödeyemeyecek halde. Çalışmaktan kaçmadığını söyleyen Serpil Örümcer limon satmaya bile razı durumda.
Bir lokma ekmeğe muhtaç hale geldiklerini söyleyen Serpil Örümcer insanın içini acıtan sözler söylüyor. Berkant olan ile kızı Fulya Akgürken ve onun iki oğluna da bakan Serpil Örümcer, "Kiralar çok pahalı 1 milyarın üstünde. Buna da şükür diyorum. Ben dört duvar arasında ne yiyip ne içeceğim. Kızımın psikolojik sorunları da var. Nafaka da alamıyor. Kimseye avuç açmak istemiyorum. Rezil oldum. Ben utanmıyorum çalışmaktan. Borç içindeyim. Artık utanıyorsun istemeye." diyor.
Serpil Örümcer ile kızının yaşadığı 2 küçük çocuğun varlığı da düşünüldüğünde hayli kötü durumda. Örümcer, "Kızım evde montla oturuyor. Bir odayı elektrikli ısıtıcıyla ısıtmaya çalıyıyoruz. Onu da fazla gelmesin diye yakamıyorum." diyerek durumunu anlattı.
Herkes onu Hababam Sınıfı'nın 4 kız öğrencisinden biri olarak tanıdı.
Ardından Şener Şen'in 'Vecihi' karakterini canlandırdığı 'Gülen Gözler' filmiyle hafızalara kazındı. Yılmaz Güney'in 'Yol' filmiyle ise hayranlarını büyüledi.
70’ler deyince aklımıza gelen iyi filmlerin çoğunda o var; Aşk Dediğin Laf değildir, Şabanoğlu Şaban, Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Cennetin Çocukları, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Yol…
Sevda Aktolga da pek çok Yeşilçam yıldızı gibi değişti...
İşte oyuncunun son hali...
'Kampüsistan' bir döneme damga vuran gençlik dizisiydi.
Hayat Bilgisi, Selena ve Acemi Cadı dizileriyle tanınan Cenk Gürpınar, yazar İnci Doğruer ile evlendi.
2000'li yılların vazgeçilmez dizisi hala konuşulmaya devam ediyor.
1999 yılında çevrilen Yılan Hikayesi adlı diziyle çıkış yapan ve tanınan sanatçı, bir süre TRT ve özel tv kanallarında sunuculuk yaptı.
35 yaşında olan İzmirli güzel oyuncu Game Of Thrones hayranı.
İşte Yeşim karakteriyle hayatımıza giren Göksun Çam'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar...
Göksun Çam, Kampüsistan dizisinden sonra ortalardan kayboldu. Güzel oyuncu 'Kampüsistan'dan sonra büyük şirketlerin reklam yüzü olarak çalışmaya başladı.
Her rolün hafızalara kazındığı dizide başrolü Kaan Urgancıoğlu ve Göksun Çam üstlenmişti.
90'lı yıllara damgasını vuran dizi Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan'a bir de şimdi bakın...
Koyu bir sarı lacivert taraftarı olan Göksun Çam'ın sırtında Fenerbahçe dövmesi var.
Beyoğlu Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen merasimde çiftin nikâh şahitliğini Çağrı Yüce ve Murat Miroğlu yaptı.
Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenen birçok etkinlikte aktif roller üstlendi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Aydoğan, geçtiğimiz yıl bir diziyle boy göstermeye başlamıştı ama o projesi de uzun soluklu olmadı.
Bir zamanların ünlü oyuncusunun zaman içindeki değişimi ise şaşırttı.
İşte Aydoğan'ın son hali...
1982 Türkiye ve Avrupa Güzeli unvanını taşıyan Nazlı Deniz Kuruoğlu çok uzun zamandır Kuşadası, Caferli köyünde yaşıyor. Bir butik otel işletiyor. İşte sosyal medyada paylaştığı fotoğrafları aracılığıyla Kuruoğlu'nun doğayla iç içe rengarenk hayatından kesitler.
Tarkan'ın "Hüp" klibindeki makarna sahnesiyle akıllara kazınan model Sinemis Candemir, önceki gün Bebek’te eşi ve çocuğuyla objektiflere takıldı. Muhabirlerin kendisini tanımasına çok şaşıran Sinemis Candemir, çocuğunu göstermemek için elinden geleni yaptı.
Sinemis Candemir, kendisine yöneltilen ‘Ne zaman evlendiniz? Artık bu camiadan uzak mısınız? Çocuğunuz kaç aylık?’ gibi sorularıysa “Teşekkürler” diyerek geçiştirdi. Gözlerden uzakta bir hayat yaşamayı tercih eden Candemir, eşi ve çocuğuyla ilgili hiçbir bilgi vermedi. (Sözcü)
Instagram'da bir hayli cesur pozlar paylaşan Göksun Çam Londra - İstanbul arasında yaşamaya devam ediyor.
Bu zaman içinde Cem Adler'in değişimi görenleri şaşırttı.
Ancak sonra Kuşadası'nın Caferli köyüne yerleşip kendine bambaşka bir hayat kurdu. (Hürriyet)
Adler şimdilerde bir pazarlama şirketinde çalışıyor.
Cem Adler ve eşi Pınar Adler...
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Yaprak' karakteriyle ünlenen Hale Caneroğlu, Londra'da yepyeni bir hayat kurdu.
İlk eşi Emre Taşkın’dan boşandıktan sonra tekrar evlenebilmek için mahkemeye başvurup 300 günlük iddet(bekleme) süresini kaldırtan ve 2013’te Özgür Fidanoğlu’yla nikah masasına oturan oyuncu, eşiyle Londra’ya taşındı.
Kocaman tencerenin başında portakal reçeli yapan ya da fırınında ekmek pişiren bu kadının bir zamanların hem Türkiye hem de Avrupa güzeli olduğunu söylesek şaşırırsınız büyük olasılıkla. Çünkü alışılagelmişin dışında bir yaşam sürdürüyor. Hatta öyle ki anneannesinin zoruyla katıldığı yarışmada taç giymek bile genç yaşında onun hayata bakışını değiştirmedi.
Caneroğlu, “Memleketi bırakıp gitti dediler, bırakmadım. İstanbul – Londra arası mekik dokuyoruz” dedi. Bebeğini kendisinin büyüttüğünü belirten Caneroğlu, bakıcı tutmadığını da söyledi.
Kuruoğlu, henüz gencecik bir balerinken katıldığı yarışmadan Türkiye Güzeli unvanıyla ayrıldı. Sonra Avrupa Güzeli yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Burada da birincilik uvanını elde etti.
Bir süre evli kalan çiftin boşanmasının üzerinden 17 yıl geçti.
Sevenlerinin sosyal medya üzerinden “Çok özledik, hadi artık dön” diye mesajlar attığını anlatan oyuncu, “Şu anda hayatımın en önemli rolünü oynuyorum, anneliği. Kendimi ilk defa bu kadar mutlu hissediyorum. Şükürler olsun. Bir de üvey oğlum var. Ona da dört yıldır annelik yapıyorum” şeklinde konuştu.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy 1999 yılında Cem Adler'le evlenmişti.
Türkiye'nin çok az sayıdaki kısa saçlı güzelinden biri olarak da tarihe geçen Nazlı Deniz Kuruoğlu, modellik ya da oyunculuk yapmak yerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi'ndeki görevini sürdürdü. Bir gün dans ederken sakatlanınca klasik baleden vazgeçip modern dansa yöneldi.
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