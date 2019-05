Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Gölgen Bengü, ABD’deki North Carolina A&T State University’de yüksek lisans, Clemson University’de doktorasını tamamladı. Şu anda New Jersey Institute of Techology’de Makine ve Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde "profesör" unvanıyla öğretim üyeliği yapıyor.