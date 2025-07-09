Türkiye'nin yerleşim yeri bulunan tek göl adası: Mada

Adanın de içinde yer aldığı gölde ekolojik yaşam oldukça çeşitlilik gösteriyor. Bölgede su altı canlılarına, kuşlara, endemik göl bitkilerine, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar gibi birçok canlı popülasyonuna ev sahipliği yapıyor.