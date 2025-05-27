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        Haberler Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin kendisine tokat attığı iddia edilen görüntülere yanıt verdi | Dış Haberler

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, eşinin kendisine tokat attığı iddia edilen görüntülere yanıt verdi

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Vietnam'da uçaktan inmeden önce eşi First Lady Brigitte Macron'un kendisine 'tokat' attığı görülmüştü. Fransız Cumhurbaşkanı bu görüntülere ilişkin konuştu ve "Eşimle atışıyorduk, şakalaşıyorduk, ben şaşırdım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 08:38 Güncelleme: 27.05.2025 - 10:34
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        Macron'dan 'tokat' görüntülerine yanıt
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi First Lady Brigitte Macron'un Vietnam ziyareti, çiftin uçaktan inmeden önce çekilen görüntüleriyle olaylı başlamıştı.

        Associated Press'in kamerasına yansıyan görüntülerde, Brigitte Macron'un eşine makam uçağının kapısında tokat attığı görülüyordu. Kameraları fark eden Macron kendisini aşağıda bekleyen heyete selam verirken, ikili uçaktan beraber inerken, Brigitte Macron'un Emmanuel Macron'un koluna girmediği görülmüştü.

        Dün, dünya basının gündemine oturan bu görüntülere, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan yanıt geldi.

        "ATIŞIYORDUK, ŞAKALAŞIYORDUK"

        Gazetecilerin bu konudaki sorusuna yanıtlaya Macron, "Eşimle atışıyorduk, şakalaşıyorduk, ben şaşırdım" dedi. Macron muhabirlere, "Şimdi bu bir tür gezegensel felakete dönüştü ve hatta bazıları teoriler bile üretiyor" ifadelerini kullandı.

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        ELYSEE SARAYI DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Elysee Sarayı da görüntüleri doğrulamış ancak ikili arasında yaşananların 'şakadan ibaret' olduğunu söylemişti.

        Elysee'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer almıştı:

        "Bu, Başkan ve eşinin seyahat başlamadan önce son bir kez rahatladıkları bir andı. Komplo teorisyenlerine malzeme vermek için yeterli değil"

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