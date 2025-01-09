MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 77 - LDLC ASVEL Feminin: 72
Kadınlar EuroCup Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'i 77-72 yenerek tur avantajını kaptı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroCup Son 16 Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımını 77-72 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Nemanja Ninkovic, Suzana Vujicic, Alessandro Perciavalle
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 13, Gökşen Fıtık 12, Fraser 16, Li 10, Ayşegül Günay Aladağ 2, Park 10, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 9, Ayşe Cora, Zandalasini
LDLC Asvel Feminin: Quevedo 16, Malonga 12, Pasa 5, Jocyte 3, Wojta 7, Harris 23, Risacher 3, Lucet 3, Elenga
1. Periyot: 18-25
Devre: 34-39
3. Periyot: 52-60