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        Haberler Spor Basketbol EuroCup MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 77 - LDLC ASVEL Feminin: 72 - Basketbol Haberleri

        MAÇ SONUCU: Galatasaray Çağdaş Faktoring: 77 - LDLC ASVEL Feminin: 72

        Kadınlar EuroCup Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa ekibi LDLC ASVEL Feminin'i 77-72 yenerek tur avantajını kaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 23:22 Güncelleme: 09.01.2025 - 23:23
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        G.Saray, EuroCup'ta tur avantajını kaptı!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroCup Son 16 Turu ilk maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL Feminin takımını 77-72 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Nemanja Ninkovic, Suzana Vujicic, Alessandro Perciavalle

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 13, Gökşen Fıtık 12, Fraser 16, Li 10, Ayşegül Günay Aladağ 2, Park 10, Meltem Yıldızhan 5, Steinberga 9, Ayşe Cora, Zandalasini

        LDLC Asvel Feminin: Quevedo 16, Malonga 12, Pasa 5, Jocyte 3, Wojta 7, Harris 23, Risacher 3, Lucet 3, Elenga

        1. Periyot: 18-25

        Devre: 34-39

        3. Periyot: 52-60

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