MAÇ SONUCU: Antalyaspor: 0 - Trabzonspor: 2
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri; 55. dakikada Zubkov ve 57. dakikada Lundstram attı. Bu sonuçla Trabzonspor 51 puana yükseldi ve ligi 7. sırada tamamladı. Antalyaspor ise 44 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 2-0 kazandı.
Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Oleksandr Zubkov ve 57. dakikada John Lundstram kaydetti.
Bu sonuçla birlikte 4 maçlık galibiyet hasreti son bulan Bordo-Mavililer, 51 puanla sezonu 7. sırada tamamladı.
Son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 44 puanda kaldı ve 14 sırada konumlandı.