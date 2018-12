Maç sona erdi: AS Eupen: 1 - Mouscron Peruwelz:0

AS Eupen ile Mouscron Peruwelz Belçika 1.Lig A mücadelesinde karşılaştı.AS Eupen takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Hendrik van Crombrugge, Cheick Keita, Siebe Blondelle, Silas Gnaka, Remi Mulumba, Jean Thierry Lazare, Alessio Castro-Montes, Morteza Pouraliganji, Luis Garcia, Yuta Toyokawa, Mamadou FallMouscron Peruwelz ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Jean Butez, Nikola Gulan, Mergim Vojvoda, Bruno Godeau, Dimitri Mohamed, Frank Boya, Marko Bakic, Benjamin Van Durmen, Fabrice Olinga, Mbaye Leye, Andres SarmientoMaçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda Mouscron Peruwelz oyuncuları Benjamin Van Durmen, Fabrice Olinga, Marko Bakic sarı kartla cezalandırıldı. Mücadelenin 59. dakikasında AS Eupen, Morteza Pouraliganji ile 1-0 öne geçti.İkinci yarıda Mouscron Peruwelz oyuncusu Frank Boya ile AS Eupen oyuncusu Cheick Keita sarı kartla cezalandırıldı.Maçın 2. yarısında AS Eupen ekibinde Jean Thierry Lazare, Yuta Toyokawa, Cheick Keita oyundan çıktı, Eric Ocansey, Rocky Bushiri, Nils Schouterden yerine girdi., Mouscron Peruwelz takımında ise Manuel Benson girerken Benjamin Van Durmen çıktı. Maçı AS Eupen 1-0 kazandı.İddaa 400 koduyla açtığı bu maçta AS Eupen kazanır bahsine oynayanlara 1.70 oranını kazandırdı.AS Eupen son 5 maçta 3 kez kazandı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.