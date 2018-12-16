Maç sona erdi: Antwerp: 0 - Waasland-Beveren:2

Belçika 1.Lig A Antwerp - Waasland-Beveren maçına sahne oldu.
Antwerp takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Sinan Bolat, Didier Lamkel, Dylan Batubinsika, Jelle Van Damme, Simen Juklerod, Lior Refaelov, Faris Haroun, Ivo Rodrigues, William Owusu, Aurelio Buta, Dieumerci Mbokani
Waasland-Beveren takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Davy Roef, Milan Massop, Valtteri Moren, Maximiliano Caufriez, Aleksandar Vukotic, Karlo Lulic, Djihad Bizimana, Louis Verstraete, Jur Schrijvers, Aleksandar Boljevic, Francesco Forte
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Waasland-Beveren oyuncuları Francesco Forte, Louis Verstraete ile Antwerp oyuncusu Didier Lamkel sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 47. dakikada Louis Verstraete skoru 0-1 olarak değiştirdi.
90. dakikada Waasland-Beveren, Aleksandar Vukotic ile gol buldu ve skoru 0-2 olarak değiştirdi.
İkinci 45 dakikada Waasland-Beveren futbolcuları Aleksandar Boljevic, Paul Keita ile Antwerp futbolcuları William Owusu, Aurelio Buta, Faris Haroun sarı kart gördü.
Maçın 2. yarısında Antwerp ekibinde Ivo Rodrigues, Aurelio Buta, William Owusu oyundan çıktı, Jonathan Bolingi, Daniel Opare, Reda Jaadi yerine girdi, Waasland-Beveren takımında ise Paul Keita ve Apostolos Vellios girerken Karlo Lulic ve Francesco Forte çıktı. Karşılaşma 0-2 tamamlandı.
İddaa 404 koduyla açtığı bu maçta Waasland-Beveren kazanır bahsine oynayanlara 7.35 oranını kazandırdı.
Antwerp son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi almış oldu. Waasland-Beveren ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgilik performansa sahip.
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