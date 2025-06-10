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        Haberler Bilgi Spor MAÇ PROGRAMI 10 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 10 Haziran Salı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Maç programı 10 Haziran Salı günü oynanacak karşılaşmaları merak eden futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugün Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası'nda 3'üncülük, 5'incilik, 7'ncilik ve final mücadeleleri yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin hangi takımın maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 maç fikstürü ile bu akşam oynanacak karşılaşmalar ve başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:50
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        • 1

          Bugün hangi maçlar var sorusu, hemen her gün olduğu gibi bugün de futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. 10 Haziran Salı maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Dünya Kupası 2026 Avrupa ve Asya eleme maçları oynanacak. UEFA Dostluk Kupası’nda ise 3’üncülük, 5’incilik, 7’ncilik ve final maçları yapılacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 10 Haziran 2025 Bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

        • 2

          10 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Avrupa Elemeleri

          Grup G

          21:45 Hollanda - Malta

          21:45 Finlandiya - Polonya

          Grup H

          21:45 Romanya - Güney Kıbrıs

          21:45 San Marino - Avusturya

          Grup K

          21:45 Sırbistan - Andorra

          21:45 Letonya - Arnavutluk

        • 3

          Dünya Kupası 2026 Elemeler - Asya Elemeleri 3.Tur

          Grup A

          16:45 Özbekistan - Katar

          16:45 Kırgızistan - Birleşik Arap Emirlikleri

          19:00 İran - Kuzey Kore

        • 4

          Grup B

          14:00 Güney Kore - Kuveyt

          21:15 Ürdün - Irak

          21:15 Filistin - Umman

        • 5

          Grup C

          13:35 Japonya - Endonezya

          14:00 Çin - Bahreyn

          21:15 Suudi Arabistan - Avustralya

        • 6

          UEFA Dostluk Kupası 7'ncilik Maçı

          11:30 Avustralya - Uruguay

          UEFA Dostluk Kupası 5'incilik Maçı

          12:00 Arjantin - Senegal

          UEFA Dostluk Kupası 3'üncülük Maçı

          15:00 Fransa - Japonya

          UEFA Dostluk Kupası Final

          17:30 ABD - Portekiz

        • 7

          Hazırlık Maçı

          19:00 Azerbaycan - Macaristan

          20:00 İsveç - Cezayir

          21:45 İngiltere - Senegal

        • 8
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