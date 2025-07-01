1 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. Böylece futbolseverler tarafından araştırılan ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan bu akşam oynanacak son 16 turu maçlarıyla devam edecek. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesi ise Real Madrid Juventus maçı olacak. A Milli Takımımızın yıldız futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı karşı karşıya getiren bu maç için heyecan dorukta. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 1 Temmuz 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…