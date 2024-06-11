Maaşlar erken yatacak mı gündemde merak edilenler arasında yer alıyor. Bayrama kısa süre kala memur ve emekli maaşlarının erkenden yatırılıp yatırılmayacağı gündemde. Vatandaşlar bayram ikramiyesinde olduğu gibi maaş ödeme tarihlerininde erken bir tarihe çekileceği ihtimalini düşünüyor. Peki Kurban Bayramı öncesinde memur ve emekli maaşları yatacak mı, ne zaman yatacak?