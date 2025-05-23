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        Haberler Bilgi Ekonomi Maaşlar erken yatacak mı? Haziran ayı memur ve emekli maaşları Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek mi, maaş ödemesi erkene çekilecek mi?

        Maaşlar erken yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek mi?

        Bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilecek Kurban Bayramı nedeniyle emekli ve memurlar maaş takvimini araştırıyor. Memurlar ve emekliler, maaşların bayram nedeniyle öne çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. En son idrak edilen Ramazan Bayramı öncesinde maaşlar öne çekilmemiş ve her zamanki ödeme takvimine uyulmuştu. Peki, maaşlar erken yatacak mı? İşte, Kurban Bayramı öncesi memur ile SSK, Bağkur maaş ödeme takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 16:54 Güncelleme: 23.05.2025 - 19:39
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        • 1

          Kurban Bayramı öncesi emekli ve memur maaş takvimi araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, maaşların bayram nedeniyle erken tarihte ödenip ödenmeyeceğini sorguluyor. Normalde memur maaşları ayın 15'inde ödenirken; emekliler 4A, 4B ve 4C için belirlenen günlerde maaşlarını alıyor. Peki, Haziran emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek, erkene çekilecek mi? İşte, son durum...

        • 2

          HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

          Emekli maaşlarının öne çekileceğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor. Kurban Bayramı bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilecek, emekli maaşları ise 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Ek olarak, bu sene Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı da açıklandı. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          HAZİRAN MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

          Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında idrak edilecek ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre bayram tatili uzatılmayacak. Şu an için memur maaşlarının erkenden yatacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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