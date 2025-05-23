HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Emekli maaşlarının öne çekileceğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor. Kurban Bayramı bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilecek, emekli maaşları ise 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Ek olarak, bu sene Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı da açıklandı. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.