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        Haberler Bilgi Ekonomi Maaşlar bayramdan önce yatar mı? Haziran ayı memur, emekli ve emekli memur maaşları Kurban Bayramı'nda önce yatar mı, ödeme erkene çekilir mi?

        Maaşlar erken yatacak mı? Haziran ayı emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek mi?

        Kurban Bayramı'nın bu yıl 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olmasıyla birlikte, milyonlarca memur ve emekli maaş ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Her ay düzenli takvime göre maaşlarını alan vatandaşlar, bayram öncesinde olası bir tarih değişikliğini sorguluyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda maaşlar öne çekilmemiş ve ödemeler olağan takvime uygun şekilde gerçekleştirilmişti. Peki, bu kez ödeme planında bir değişiklik olacak mı? İşte, Kurban Bayramı öncesi SSK, Bağkur ve memur maaşlarıyla ilgili ödeme takvimiyle ilgili son bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 13:32 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:32
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        • 1

          Kurban Bayramı yaklaşırken, emekli ve memur maaşlarının ödeme takvimi gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, Haziran ayında maaşların bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağını merak ediyor. Normal şartlarda memur maaşları her ayın 15’inde ödenirken; emekli maaşları ise 4A, 4B ve 4C kapsamındaki gruplara göre farklı tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Bayram öncesinde ödemelerde herhangi bir tarih değişikliği olup olmayacağı ise yakından takip ediliyor. Peki, 2025 Haziran memur ve emekli maaşları erken ödenecek mi? İşte, güncel gelişmeler...

        • 2

          HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

          Emekli maaşlarının öne çekileceğine dair bir açıklama henüz bulunmuyor. Kurban Bayramı bu sene 6-9 Haziran arasında idrak edilecek, emekli maaşları ise 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Ek olarak, bu sene Kurban Bayramı tatilinin uzatılmayacağı da açıklandı. Konuyla ilgili bir gelişme olursa haberimize ekleyeceğiz.

        • 3

          HAZİRAN MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

          Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında idrak edilecek ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre bayram tatili uzatılmayacak. Şu an için memur maaşlarının erkenden yatacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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