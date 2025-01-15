Lyon Başkanı Textor, Dursun Özbek'i aradı!

Georges Mikautadze transferi konusunda Galatasaray ile pazarlık halinde olan Textor, sarı-kırmızılı kulüpten özür diledi.

Lyon başkanı, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekillerinden İbrahim Hatipoğlu'nu bizzat aradı. Textor söz konusu açıklamaların hiçbir şekilde sarı-kırmızı kulübü hedef almadığını ifade etti.

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Türkiye’den bir başka kulüpten bahsettiğini söyleyen Textor yanlış anlaşılmadan dolayı özürlerini de iletti.

Wilfried Zaha’nın kiralık sözleşmesinin feshi için de Galatasaray ile masada olan Textor olası bir yanlış anlamayı ortadan kaldırmak adına birebir iletişim kurdu. Galatasaray Mikautadze transferinde de frene bastı. Lyon’un 25 milyon Euro’luk inadının kırılmasını bekleyecek. Sarı-kırmızılı kulüp Mikautadze dışında Marsilya’dan Elye Wahi ve Rennes’den Amine Gouiri ile ilgileniyor.