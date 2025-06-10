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        Lüks teknede yangın paniği!

        Antalya'nın Alanya ilçesinde barınakta demirli lüks gezi teknesinde yangın çıktı. Yaklaşık bir saatte söndürülen yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 10:37 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:37
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        Lüks teknede yangın paniği!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın söndürüldü.

        AA'da yer alan habere göre Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası tekne kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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