Goal'ün haberine göre; Gonzalo Higuan ile yollarını ayırma kararı alan Juventus, bu ismin yerini Luis Suarez ile doldurabilir.

Barcelona’da takımda düşünülmeyen Luis Suarez, İtalyan devine önerildi. Forvet arayışında olan Juventus’un da bu ismin transferine sıcak baktığı bildirildi.