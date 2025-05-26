Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı

İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

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Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

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Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

STARMER: DEHŞET VERİCİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayla ilgili X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Görüntülerin dehşet verici olduğunu belirten Starmer, yaralananların ve etkilenenlerin yanında olduğu mesajını verdi.

The scenes in Liverpool are appalling — my thoughts are with all those injured or affected.



I want to thank the police and emergency services for their swift and ongoing response to this shocking incident.



I’m being kept updated on developments and ask that we give the police… — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 26, 2025

53 YAŞINDAKİ BİR İNGİLİZ GÖZALTINDA

Polis, 53 yaşında bir İngiliz'i gözaltına aldı

Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

Sözcü, olaya yol açan koşulları tespit etmek için kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini belirtti.