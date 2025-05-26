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        Haberler Dünya Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı | Dış Haberler

        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı

        İngiltere'de Liverpool'un şampiyonluğunu kutlamak üzere toplanan taraftarların arasına dalan araç yayaları ezdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 26.05.2025 - 22:47
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        Liverpool'da araç kalabalığın arasına daldı
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        İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı.

        Liverpool Futbol Kulübü'nün Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan binlerce taraftar, şehrin sokaklarını doldurdu.

        Taraftarların toplandığı geçit töreni sırasında, bir aracın yayaların arasına dalması sonucunda polis olaya müdahale etti.

        Merseyside Polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin olay yerine ulaştığı, olaya karışan aracı durdurduğu ve bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Acil servisler olay yerinde çalışmalarına devam ediyor. Yeni gelişmeleri paylaşıyor olacağız." ifadesi kullanıldı.

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        Polis, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz detay paylaşmadı.

        STARMER: DEHŞET VERİCİ

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayla ilgili X hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

        Görüntülerin dehşet verici olduğunu belirten Starmer, yaralananların ve etkilenenlerin yanında olduğu mesajını verdi.

        53 YAŞINDAKİ BİR İNGİLİZ GÖZALTINDA

        Polis, 53 yaşında bir İngiliz'i gözaltına aldı

        Merseyside Polisi Sözcüsü, daha sonra yaptığı açıklamada, "İnsanlardan bu gece Liverpool şehir merkezindeki Water Street'te meydana gelen olayla ilgili spekülasyon yapmamalarını rica ediyoruz. Gözaltına alınan kişinin Liverpool bölgesinden 53 yaşında beyaz bir İngiliz olduğunu teyit edebiliriz." ifadesi kullanıldı.

        Sözcü, olaya yol açan koşulları tespit etmek için kapsamlı soruşturmaların devam ettiğini belirtti.

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