Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Liverpool'da araç kalabalığa daldı! Olaya dair neler biliniyor? | Dış Haberler

        Liverpool'da araç kalabalığa daldı! Olaya dair neler biliniyor?

        53 yaşındaki bir İngiliz adam, dün akşam saatlerinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan Liverpool taraftarlarının arasına araçla daldı. Olayda 47 kişi yaralandı, yaralıların 27'si hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 07:20 Güncelleme: 27.05.2025 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          İngiltere'nin Liverpool şehrinde Premier Lig şampiyonluğunu kutlayan taraftarların geçit töreni sırasında bir araç kalabalığın arasına daldı. 53 yaşındaki İngiliz adam, olayın ardından gözaltına alındı.

        • 2

          Aracın kalabalığa dalması sonucu 47 kişi yaralandı, yaralıların 27'si hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın terör eylemi olarak değerlendirilmediğini bildirdi.

        • 3

          Yetkililer, ambulansların ikisi ağır yaralı olmak üzere 27 kişiyi hastaneye kaldırdığını ve diğer 20 kişinin de hafif yaralanmalar nedeniyle olay yerinde tedavi edildiğini söyledi.

          En az dört çocuk yaralandı. İtfaiye ekipleri, 1'i çocuk 4 kişinin aracın altında sıkıştığını açıkladı.

        • 4

          İngiltere Başbakanı Starmer: Korkunç

          İngiltere Başbakanı Keir Starmer da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda yaşanan olayı "korkunç" olarak niteledi.

        • 5

          Yaralıların ve olaydan etkilenen herkesin yanında olduğunu vurgulayan Starmer, "Bu şok edici olaya hızlı ve etkin müdahalelerinden dolayı polise ve acil durum ekiplerine teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

          Gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini kaydeden Starmer, "Polise soruşturma için ihtiyaç duyduğu alanı vermemizi rica ediyorum" çağrısında bulundu.

        • 6

          Ne olmuştu?

          İngiltere'de Liverpool futbol takımının Premier Lig şampiyonluğu kutlamaları sırasında bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına dalmıştı. Terör eylemi şüphesine neden olayda ilk etapta 3 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

          Polis olayın yerel saatle 18.00’da Water Caddesi'nde yaşandığı belirtilerek, sürücünün gözaltına alındığını duyurmuştu.

        • 7

          15 Nisan 1989'da Sheffield'daki Hillsborough Stadyumu'nda oynanan Liverpool Nottingham Forest karşılaşmasına çıkan izdihamda 96 kişi hayatını kaybetmiş, 766 kişi de yaralanmıştı.

          Bu, futbol tarihinin en ölümcül kazası olarak kayıtlara geçmişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve çöl tozu uyarısı
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        AYM’nin 3600 kararı ne anlama geliyor?
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan istifa sorusuna yanıt!
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        Eğlence mekanına el bombası atıldı: 7 yaralı
        7 kere düş 8 kere kalk!
        7 kere düş 8 kere kalk!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Fenerbahçe'ye zorlu rakipler!
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Dekoratif beton kemer 2 can aldı
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Buruk'tan transfer ve Osimhen sözleri!
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        Kardeşlerini kurtardıktan sonra boğulmuş
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Dünyanın bir numarasıyla buluştu
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Balta ve sopayla öldürüp kömürlüğe saklamışlar
        Zehra Kınık hakkında karar
        Zehra Kınık hakkında karar
        FETÖ operasyonunda 61 asker tutuklandı
        FETÖ operasyonunda 61 asker tutuklandı
        İBB soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
        İBB soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        F.Bahçe Mersin'de yıkıldı!
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Elazığspor-Van Spor FK maçı tatil edildi!
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        Almanya menzil kısıtlamasını kaldırdı
        İlhan Şeşen vefat etti
        İlhan Şeşen vefat etti
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Narin Güran cinayetinde cezalar onandı
        Habertürk Anasayfa