Litvanya Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? A Milli takım ilk 11 ve kadrosu

Bu yıl ülkemizi UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de temsil edecek A Milli Futbol Takımımız, 2. grup maçında Litvanya karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçında Faroe Adaları'nı 4-0'la geçen millilerimiz, Litvanya'da da 3 puan peşinde. Peki, Litvanya Türkiye maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Litvanya Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü (bugün) saat 21:45'de oynanacak.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Litvanya Türkiye maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.