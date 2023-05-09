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Litvanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna için AB üyeliği ve F16'lar istedi

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üye olarak kabul edilmesi ve Rusya'ya karşı savaşan Kiev yönetimine F16'ların verilmesi gerektiğini vurguladı.

Giriş: 09.05.2023 - 21:05 | Güncelleme: ABONE OL
Litvanya Dışişleri Bakanı, Ukrayna için AB üyeliği ve F16'lar istedi
AA

Landsbergis, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Ukrayna'ya desteğini yineledi.

AB'nin genişlemesinin şimdiye kadar işe yaradığını belirten Landsbergis, Ukrayna bayrağı paylaştığı mesajında, "Daha fazla AB genişlemesi daha fazla işe yarar." ifadesini kullandı.

Landsbergis, bir başka paylaşımında da "F16'lar özgürlüğü savunmak için tasarlandı. F16'ların en iyi yaptığı şeyi yapmasına izin vermenin zamanı geldi. Ukrayna için F16!" mesajını paylaştı.

Litvanya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başından bu yana Kiev yönetimini destekleyici açıklamalar yapıyor.

Vilnius yönetimi savaşın ilk yılında Ukrayna'ya 400 milyon avroyu aşan tutarda askeri teçhizat desteği sağladı.

Fotoğraf: AA

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