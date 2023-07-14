Lisa Marie Presley'nin ölüm nedeni belli oldu

"ÖLÜM NEDENİ DOĞALDIR"

Los Angeles Adli Tıp Kurumu, yaptığı açıklamada "Los Angeles İlçesi Adli Tıp Kurumu, 54 yaşındaki şarkıcı-söz yazarı Lisa Marie Presley'nin ölüm nedenini, yıllar önce bir obezite ameliyatından sonra gelişen yara dokusunun neden olduğu ince bağırsak tıkanıklığı olarak belirledi. Ölüm şekli doğaldır" ifadelerini kullandı.