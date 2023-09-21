Linda Evangelista: Kocam bile taciz etti

"KOCAM BİLE TACİZ ETTİ"



Bu korkunç teklifin ardından modellik yapmamayı düşünen ancak daha sonra kariyerini sürdürmeye karar veren Evangelista, başına gelenlerin onunla sınırlı kalmadığını da dile getirdi.



Linda Evangelista, aynı belgeselde severek evlendiği ve 1987 ile 1993 yılları arasında aşk yaşadığı Gerald Marie'nin de ilerleyen yıllarda kendisini taciz ettiğini itiraf etti.



Bir ara yanlış bir ilişkinin içinde olduğunu düşünen Evangelista, kendisini istismar eden bir eş ya da sevgiliden ayrılmanın bu konuda konuşmaktan daha zor olduğunu vurguladı.