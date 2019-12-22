Uzmanlar, sık sık lifli gıdalar almamız gerektiğini önerir. Peki, lifin sağlığınız için neden bu kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Mayo Clinic'e göre; esas olarak meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar ve baklagillerde bulunan lif, kabızlığı önleme özelliğiyle bilinir ancak lif içeren gıdalar, sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olur, diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türlerini azaltma gibi diğer sağlık yararları da sağlar.