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        LGS tercih süreci başladı

        Liselere Geçiş Sistemi tercihleri, bugünden itibaren 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar e-Okul üzerinden alınacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 10:15 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:18
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        Öğrenciler dikkat! Son tarih 24 Temmuz
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        LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

        e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

        Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

        Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

        TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

        Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

        Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

        LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos’ta açıklanacak.

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