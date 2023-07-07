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        2023 LGS tercih sonuçları: LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        3 Temmuz itibarıyla başlayan LGS tercihleri 19 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınav sonucu ölçüsünde tercihlerini yapan lise adayları, LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. LGS tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılabiliyor. İşte LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 01:00
        • 1

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci başladı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapacak olan adaylar, yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının bekleyecek. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte 2023 LGS tercih sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          LGS TERCİH SONUÇ TARİHİ

          Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

           

        • 3

          LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

          Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

           

        • 4

          LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

        • 5

          LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 3  Temmuz Pazartesi yani bugün ve 19 Temmuz  Çarşamba tarihleri arasında yapılabilecek.  

           

        • 6

          LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        • 7
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