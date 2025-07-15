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        Haberler Bilgi Yaşam LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve kontenjanları 2025: LGS taban puanları açıklandı mı?

        LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve kontenjanları 2025: LGS taban puanları açıklandı mı?

        MEB tarafından lise sınav sonuçları açıklanınca LGS taban puanları araştırılmaya başlandı. LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve kontenjanları tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek. Lise tercihlerine ışık tutacak olan Anadolu liseleri, fen liseleri, Anadolu imam hatip, sosyal bilimler liseleri, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için belli bir kontenjan ayrılıyor. Peki, 2025 LGS taban puanları, yüzdelik dilim ve kontenjanları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:54
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS takvimine göre sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde belli oldu. Sınav sonuçlarına göre Yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile LGS tercih işlemleri 14 Temmuz tarihinde başladı. Peki, LGS taban puanları açıklandı mı? İşte, MEB Lise LGS taban puanları ile ilgili bilgiler

        • 2

          LGS LİSE KONTENJANLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından bu sınavla tercih yapacak adaylar için liselerde 201 bin 405 kontenjan bulunuyor. Buna göre, Anadolu liselerinde 63 bin 730, fen liselerinde 39 bin 420, Anadolu imam hatip liselerinde 44 bin 94, sosyal bilimler liselerinde 9 bin 360, Anadolu mesleki ve teknik liseleri için 44 bin 801 kontenjan yer alıyor.

          LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

          2025 YILI İL İL LİSE KONTENJANLAR LİSTESİ ÖĞRENME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          LGS TABAN VE TAVAN PUANLAR VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?

          e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor. Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

          2024 YILI LİSE YÜZDELİK DİLİM, TABAN VE TAVAN PUAN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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