Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS taban puanları açıklandı mı? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olacak?

        LGS taban puanları açıklandı mı? 2024 LGS yüzdelik dilimleri ve puanları ne zaman belli olacak?

        2024 LGS taban puanları, sınavın sona ermesiyle beraber öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği sınava yaklaşık 2 milyon öğrenci girdi. Geçmiş yılların Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanlarına odaklanan öğrenciler, bu yılın taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 Haziran'da düzenlediği ve yaklaşık 2 milyon öğrencinin katıldığı sınav, 973 sınav merkezinde gerçekleşti. Sınav sonuçlarına göre liselere yerleşecek öğrenciler, geçmiş yılların Anadolu, Fen, İmam Hatip ve Meslek Lisesi taban puanlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        • 2

          2024 TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Geçtiğimiz sene LGS taban puanları sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından e-Okul sistemi üzerinden erişime açılmıştı. 2022 yılında ise MEB taban puanlarını genel bir liste halinde yayınladı. Bu sene de sonuçların açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor.

          2022 YILI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

          LGS yüzdelik dilimi, bir öğrencinin LGS sınavındaki başarısını sınava giren tüm öğrenciler arasında nerede konumlandığını gösterir. Bu değer, öğrencinin sıralamasının 100 ile çarpılıp, sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Formül şu şekildedir:

          Yüzdelik dilim = ( Öğrencinin sıralaması / Toplam öğrenci sayısı) x 100

        • 4

          SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde sınav takvimini duyurmuştu. Bu takvime göre 2024 LGS sonuçlarının bu ayın sonunda 28 Haziran'da belli olması bekleniyor. Öğrenciler sonuçlara "www.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri başladı
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Van Gölü Ekspresi'nde kanlı valiz! İçinden parçalanmış ceset çıktı
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        Son bir yılda acı bilanço: Scooterler ölüme davetiye çıkartıyor
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        ABD'li Senatörden Netanyahu'ya: Savaş suçlusu
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Habertürk Anasayfa