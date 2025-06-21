Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2025 sonuç sorgulama ekranı

        LGS sonuçları tarihi 2025: LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınav maratonu sona erdi. Türkiye genelinde on binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen iki oturumlu sınavın ardından gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınav sonuçlarını belirlenen takvim doğrultusunda açıklayacak ve öğrenciler sonuçlarını MEB'in Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden sorgulayabilecek. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 20:25 Güncelleme: 21.06.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          LGS heyecanı sona erdi, şimdi tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi! 2025 yılında yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının iki oturumu da geride kalırken, sınavda ter döken binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velileri büyük bir merakla "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB, sınav takvimine göre sonuçları kamuoyuyla paylaşacak; öğrenciler sonuçlarını elektronik sistem üzerinden öğrenebilecek. İşte merak edilenler...

        • 2

          LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!

          Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.

        • 3

          LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

          Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.

          SÖZEL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

          SAYISAL BÖLÜM KİTAPÇIĞI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 5

          LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.

          LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        Filenin Sultanları'ndan 7'de 7!
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        6 Adet B-2 yer değiştiriyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı'yla görüştü
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        Genç kız pompalı tüfek kurbanı
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        Galatasaray'dan İlkay açıklaması!
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplanıyor
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        İranlı Bakan Arakçi: Saldırı altında müzakere etmeyiz
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        "Enerji piyasalarımız oldukça güçlü ve dayanıklı durumda"
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Kimse müdahale etmedi! Anneye yumruk
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Harita çizen 'kutsal kitap'
        Talisca için takas iddiası!
        Talisca için takas iddiası!
        Nihal Candan'a veda
        Nihal Candan'a veda
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        7.15 gram Kaliforniyum... Değeri 70 milyon dolar! Ayakkabından çıktı!
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Kuğulu Park'ın minik beyaz kuğusuna Parla adı verildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'ı ağabeyi öldürdü!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        Taksilerde ilk! Antalya'da başladı!
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        2025 yaz modası: Kız kıza tatil
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        YKS'ye geç kalanlar! Kimlikleri unuttular, saati kaçırdılar
        Habertürk Anasayfa