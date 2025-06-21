LGS heyecanı sona erdi, şimdi tüm gözler Milli Eğitim Bakanlığı’na çevrildi! 2025 yılında yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının iki oturumu da geride kalırken, sınavda ter döken binlerce 8. sınıf öğrencisi ve velileri büyük bir merakla "Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. MEB, sınav takvimine göre sonuçları kamuoyuyla paylaşacak; öğrenciler sonuçlarını elektronik sistem üzerinden öğrenebilecek. İşte merak edilenler...