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        Haberler Bilgi Gündem LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak? Bakan Tekin’den LGS sonuç saati açıklaması!

        LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Bakan Tekin'den LGS sonuç saati açıklaması geldi!

        8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavda 1 milyonu aşkın öğrenci hayalindeki lise için ter döktü. Şimdi tüm gözler LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Bu kapsamda ''LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?'' sorularına yanıt aranırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, LGS sonuçlarının açıklanacağı saati duyurdu. Peki, 2025 LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 11.07.2025 - 00:07
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        • 1

          Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde 8. Sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşti. Hayalini kurduğu liseye girmek isteyen 1 milyonu aşkın öğrenci sınavda ter döktü. MEB kılavuzunda LGS sonuç tarihi hakkında bilgi verilmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sonuçlarının açıklanacağı saati duyurdu. Sonuçların erişime açılmasının ardından tercih süreci başlayacak. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte 2025 LGS sonuç saati…

        • 2

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak.

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.

        • 3

          LGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden erişime açılacak.

          Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Açıklanan belgede, öğrencinin ham puanı, yüzdelik dilimi ve yerleştirmeye esas puanı yer alacak.

          LGS SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Millî Eğitim Bakanlığınca, ''2025 Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'' yayımlandı.

          Kılavuza göre LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

          Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ardından iki aşamalı nakil süreci başlayacak.

        • 5

          LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

          Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek.

          Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

          Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

          Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacak.

        • 6

          LGS NAKİL SÜRECİ

          Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

          Böylece öğrenciler, istedikleri okula yerleşebilmek için ek şanslara sahip olacak.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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