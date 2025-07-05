LGS sonuçları açıklandı mı, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran tarihinde iki oturumda uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi mercek altına aldı. LGS sonuçları 'Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi' üzerinden erişime sunulacak. Peki, "LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
LGS sınav sonuçları için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, tercih süreci başlayacak. Adaylar LGS taban puanı ve sınav sonucu ölçüsünde tercihlerini belirtilen tarihte yapabilecek. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
- 2
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
- 3
LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
-
- 4
LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.