LGS sonuç tarihi: 2025 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran Pazar günü yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi. İki oturumda tamamlanan sınavın ardından, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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LGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrilecek. LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacak. Peki, "LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...
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LGS OTURUMLARI TAMAMLANDI!
Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulandı. Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştirildi.
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LGS SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın soru kitapçıkları yayımlandı.
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LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.
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LGS SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
LGS sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sınavlar Sistemi "https://www.meb.gov.tr/meb_sinavindex.php" üzerinden açıklanacak.
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LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.
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