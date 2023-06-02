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LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2023 MEB sınav takvimi ile LGS kaç dakika sürüyor ve kaç soru olacak?

LGS ne zaman, saat kaçta? 2023 MEB sınav takvimi ile LGS kaç dakika?

LGS için geri sayım devam ediyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı giriş belgesi geçtiğimiz günlerde erişime açılmıştı. Sınav yerlerinin belli olmasıyla LGS sınav tarihi gündeme geldi. Merkezi sınava katılım sağlayacak olanlar "LGS ne zaman, saat kaçta ve kaç dakika sürecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023 LGS sınavına ilişkin bilinmesi gerekenler...

Giriş: 02.06.2023 - 17:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava girecek 8. sınıf öğrencileri sınavın ne zaman yapılacağını araştırıyor. Hayalindeki liseyi kazanmak için dur durak bilmeden hazırlanan öğrenciler LGS sınavında ter dökecekler. Peki, LGS sınavı ne zaman? LGS kaç dakika, kaç soru? İşte MEB takvimi ile 2023 LGS tarihi ve sınava ilişkin bilgiler...

  • LGS 2023 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

    Mili Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklamaya göre "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki mekezi sınav, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Şimdiden sınava girece tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

  • LGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

    Yayımlanan başvuru kılavuzuna göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

    Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

    İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

  • LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

    Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgiler, MEB üzerinden ilan edildi. 

    Sınavlara girecek olan adaylar, https://www.meb.gov.tr/ adresinden sınav giriş yerlerini sorgulayabiliyor.

  • LGS SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLEBİLİR?

    Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

    E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • LGS SINAV SONUÇ TARİHİ 

    MEB tarafından LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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