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        Haberler Bilgi Yaşam LGS NE ZAMAN? MEB 2025 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? LGS giriş belgesi nasıl alınır?

        LGS ne zaman? 2025 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

        Liselere Geçiş Sistemi kapsamında öğrenciler 2025 LGS için geri sayıma geçti. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayımlandı. LGS saati ve süresiyle ilgili ayrıntılar sınav gününün gelmesiyle birlikte gündeme geldi. Sınav için artık son hazırlıklarını yapan öğrenciler bir yandan da sınav saati ve süresiyle ilgili bilgilere göz atıyor. Peki LGS ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek? İşte MEB MEB 2025 LGS tarihi, saati ve giriş belgesi alma ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 09:24 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:31
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        • 1

          Liselere Geçiş Sınavı iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. MEB 2025 LGS sınav saati, oturum süresi gibi detaylar merak konusu oldu. Peki LGS ne zaman? 2025 LGS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor ve kaç dakika sürecek?

        • 2

          2025 LGS NE ZAMAN?

          LGS kapsamında yapılacak merkezî sınav 15 Haziran Pazar günü uygulanacak. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.

          LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?

          Öğrenciler, LGS sınav giriş belgelerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Okul müdürlükleri tarafından mühürlenip öğrencilere teslim edilecek belgelerde; öğrencinin sınava gireceği okul, salon, sıra numarası ve diğer önemli bilgiler yer alacak. Sınav günü bu belge ile birlikte geçerli bir kimlik belgesi de bulundurulması zorunlu olacak.

          LGS GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

          LGS OTURUM BİLGİSİ

          1.Oturum (Sözel Bölüm):

          – Tarih: 15 Haziran 2025 Pazar

          – Saat: 09:30

          – Süre: 75 dakika

          – Dersler: Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil

          – Soru Sayısı: Toplam 50

          2.Oturum (Sayısal Bölüm):

          – Saat: 11:30

          – Süre: 80 dakika

          – Dersler: Matematik ve Fen Bilimleri

          – Soru Sayısı: Toplam 40

        • 3

          LGS TAVSİYELERİ

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin, sınav öncesi ve sınav sırasında yapılması gerekenlere yönelik tavsiyeler yayımladı.

          Açıklamada, sınav öncesi ve esnasına ilişkin öneriler şu şekilde:

          "Sınav için göstermiş olduğunuz çabayı hatırlayarak motivasyonunuzu yüksek tutabilirsiniz. Kendinizi iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirebilirsiniz. Sınav öncesi uyku ve beslenme düzeninizi iyi planlamanız ve bedensel olarak kendinizi yormamanız, sınavınızın iyi geçmesine yardımcı olacaktır. Stresinizi kontrol etmeniz, size sınavda güç sağlayacaktır. Sınav sonrasına yönelik olumlu düşünceler, sınav stresinizi yönetmenizde size yardımcı olacaktır. Sınav günü ulaşım süresini ve güzergâhını planlayabilmek için sınava gireceğiniz okulu son güne bırakmadan gidip görmeniz faydalı olacaktır. Sınavda yanınızda bulundurmanız gereken eşyaları (giriş belgesi, kimlik, kalem, silgi gibi) daha önceden hazırlamanız size kolaylık sağlayacaktır.

        • 4

          Sınav sırasında soruları dikkatle okumanız, soruyu doğru cevaplamanızı kolaylaştıracaktır. Cevaplamakta zorlandığınız sorularda vakit kaybetmeden, diğer sorulara geçin. Süreyi etkili kullanarak, tüm sorulara zaman ayırmaya çalışın. Son olarak, sınavın yalnızca bir üst öğrenime geçiş için yapıldığını unutmayın. Tercihte bulunacağınız her tür okulumuzda öğretmenleriniz sizleri ilgi ve sevgiyle bekliyor olacak. Yerleşeceğiniz okulumuz, özenle hazırlanmış müfredatla size en uygun eğitimi sunacaktır."

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