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        Haberler Bilgi Gündem LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 LGS kaç dakika sürecek?

        LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 LGS kaç dakika sürecek?

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınava sayılı saatler kala, LGS'nin saat kaçta başlayıp, kaçta biteceği adayların gündemini meşgul etmeye başladı. LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. 155 dakikada tamamlanan LGS'de, sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı. Peki, "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2025 LGS kaç dakika sürecek?" İşte 2025 LGS sınav saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 16:41 Güncelleme: 14.06.2025 - 19:47
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        • 1

          LGS için geri sayım sona eriyor. Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından organize edilen LGS'de adaylara; sözel alanda toplam 50 soru için 75 dakika, sayısal alan sorularında ise 40 soruya 80 dakika süre verilmektedir. Bir yıl boyunca hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren öğrenciler, LGS sınavının saat kaçta başlayacağını mercek altına aldı. Peki, "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 2025 LGS kaç dakika sürecek?" İşte detaylar...

        • 2

          LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Liselere Geçiş Sistemi sınavı 15 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

          LGS'de sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak.

        • 3

          LGS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

          Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

        • 4

          2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

          2025 LGS sınav giriş belgeleri 4 Haziran itibarıyla erişime açıldı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilirsiniz.

          2025 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          LGS PUANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

        • 6

          LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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