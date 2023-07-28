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        Haberler Gündem LGS nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB 2023 LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama

        LGS nakil sonuçları bekleniyor... MEB ile LGS 1. nakil tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS nakil sonuçları için geri sayım sürüyor. 24 Temmuz'da başlayan LGS 1. nakil süreci 28 Temmuz itibarıyla sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS 1. nakil sonuçlarına çevrilmiş durumda. Öğrenciler "LGS nakil tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 2023 LGS 1. nakil tercih sonuçları sorgulama ile ilgili detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 17:24
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        • 1

          Başvuruların tamamlanmasının ardından LGS 1. nakil sonuçları gündemdeki yerini aldı. LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nca duyurulacak olan LGS nakil sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, MEB ile 2023 LGS 1. nakil sonuçları sorgulama ekranı hakkında detaylar...

        • 2

          LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Yerleştirmeye esas 1. nakil için tercihler 24-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar 31 Temmuz'da açıklanacak.

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        • 3

          LİSE 2. NAKİL TARİHLERİ

          İkinci nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-4 Ağustos'ta alınacak, sonuçlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek.

          Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını 22-25 Ağustos'ta alacak. 31 Ağustos'ta ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.

        • 4

          HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ

          Boş kalan kontenjanlar ve hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos'ta alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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