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        Haberler Bilgi Gündem LGS LİSE TERCİH EKRANI E-OKUL | Tercih süreci için son gün! MEB 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        LGS tercih süreci bugün sona eriyor! MEB 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır? e-okul LGS lise tercih ekranı

        LGS tercih sürecinde sona gelindi. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 24 Temmuz Perşembe günü sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini saat 17.00'ye kadar e-Okul ekranı üzerinden yapabilecek. 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre liselere yerleştirme; yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç kategoride yapılacak. Peki, MEB kılavuzu ile 2025 LGS tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte LGS lise tercih ekranı ve sonuç tarihi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2025 - 07:59 Güncelleme: 24.07.2025 - 07:59
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        • 1

          1 milyona yakın 8'inci sınıf öğrencisi için LGS tercihleri sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci bugün sona eriyor. Henüz tercihlerini tamamlamamış olan öğrenciler ‘’MEB kılavuzu ile 2025 LGS tercihleri nasıl ve nereden yapılır, kaç tercih hakkı var?’’ sorularına yanıt arıyor. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek. İşte, e-okul LGS lise tercih ekranı ve sonuç tarihi…

        • 2

          2025 LGS TERCİHLERİ İÇİN SON GÜN!

          2025 LGS tercih tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile belli olmuştu.

          Kılavuza göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.00’de sona erecek.

        • 3

          ORTAÖĞRETİM OKULLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

          2024-2025 eğitim ve öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ya da açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olmak,

          Sınavla öğrenci alan okullar için merkezî sınav puanına sahip olmak,

          Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşımak.

        • 4

          LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

          8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan veya mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecek.

          Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılacak.

          Merkezî sınava giren ve merkezî sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacaK.

          Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak. Tercihte bulunmuş olanların ise tercihleri geçersiz sayılacak.

          E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

          Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabilecek. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecek.

          Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

          Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (anadolu lisesi, meslekî ve teknik anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

          Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınav ile öğrenci alan okullar için açılacak merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10 okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecek.

          Merkezî sınava katılmayan öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar tercih ekranı açılmayacak.

          Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

          Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları belirtir.

          Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları belirtir.

          Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanında ve komşu kayıt alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

          LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          KONTENJAN TABLOLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI

          LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı.

          e-Okul üzerinden, kontenjan tabloları ile 2024'te bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler görülüyor.

          Böylece öğrenciler, bu yıl sınavdaki kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırabiliyor.

          Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tablolarına da e-Okul üzerinden ulaşılabiliyor.

        • 7

          TERCİH ROBOTU KULLANIMA AÇILDI

          Öğrencilerin tercihlerinde kolaylık sağlamak amacıyla tercih robotu hazırlandı. Tercih robotunda okul türleri, il, ilçe ve 2024'e ait yüzdelik dilimlere göre arama yapılabiliyor.

          Tercih robotunu kullanarak istenen yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listeleri ve okullarla ilgili detaylı bilgiler görülebiliyor.

          LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          LGS yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek.

          Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 8 Ağustos 2025 ve 14 Ağustos 2025 tarihlerinde ilan edilecek.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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